В Республике Алтай выявили 219 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб Республики Алтай по мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил о 219 новых случаях коронавируса, лабораторно подтвержденных за минувшие сутки. У 170 человек есть симптомы заболевания. Таким образом, общее число инфицированных в Горном Алтае с начала эпидемии выросло до 6080 человек.

Кроме того, за сутки скончались два пациента, которым ранее диагностировали ковид. Умерли 68-летний житель Улаганского района и 88-летняя жительница Майминского района. За весь период в регионе зарегистрировано 38 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 33 – от коронавируса, пять – от иных причин.

За прошедшие сутки выздоровели 118 пациентов. По данным на утро 22 октября, за весь период в регионе вылечились 4226 человек.