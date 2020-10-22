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Жительница Алтайского края натравила собаку на полицейского

, ИА "Амител"
Хозяйка не хотела, чтобы страж порядка осматривал дом

Сотрудник транспортной полиции Алтайского края получил ранение во время работы. Оперативники пришли проверять сообщение о хищении топлива с одного из предприятий, но все пошло не по плану. 

Хозяин дома и его супруга стали препятствовать осмотру жилища, и в какой-то момент женщина спустила на правоохранителей дворовую собаку. Животное удалось усмирить "без применения огнестрельного оружия и специальных средств". 

Полицейский получил рваные раны голени. В больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В отношении 56-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", рассказали в МВД.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.10.2020 12:28
гостьЯ

чеконутая не собака, а тетка...

22.10.2020 12:30
- гость -

И полицейский. Чекнутый. Патрон пожелел.

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