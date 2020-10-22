Жительница Алтайского края натравила собаку на полицейского

Сотрудник транспортной полиции Алтайского края получил ранение во время работы. Оперативники пришли проверять сообщение о хищении топлива с одного из предприятий, но все пошло не по плану.

Хозяин дома и его супруга стали препятствовать осмотру жилища, и в какой-то момент женщина спустила на правоохранителей дворовую собаку. Животное удалось усмирить "без применения огнестрельного оружия и специальных средств".

Полицейский получил рваные раны голени. В больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В отношении 56-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", рассказали в МВД.