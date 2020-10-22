Пожарные вынесли из горящего дома в Барнауле четыре газовых баллона

В ночь с 21 на 22 октября в Барнауле произошел крупный пожар. Подробности инцидента рассказали в региональном главке МЧС.

На территории одного из хозяйств по улице Пушкина горел дом и надворные постройки. Из-за позднего сообщения огонь распространился на большой площади. Тушение осложняли темное время суток, плотная застройка и сильный порывистый ветер.

Из охваченных огнем помещений вынесли четыре газовых баллона, которые могли взорваться в любой момент.

"Общая площадь горения составила около 200 кв. метров. В ликвидации пожара были задействованы 39 человек личного состава, 9 единиц пожарной и специальной техники. Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается", – говорится в сообщении.