Эксперты Роскачества провели исследование стирального порошка и назвали лучший товар. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

В 2020 году исследовали порошки марок "Аист", "Миф", Ariel, Dosia, Tide, Persil и BiMAX. Эксперты проверили, как средства справляются с различными видами загрязнений, и вынесли свой вердикт.

Нарушений не обнаружили ни в одном из представленных образцов. С точки зрения нормативов, которые действуют на территории России, все средства безопасны и качественны.

Отмечается, что шесть торговых марок (кроме "Аиста") не смогли дотянуть до идеального результата, а производители порошков марок Ariel и Dosia учли замечания Роскачества и исправили недочеты.