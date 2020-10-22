Чемпионат России по дзюдо проведут в Барнауле в декабре

Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет состоится в Барнауле в декабре 2020 года. Трехстороннее соглашение о проведении турнира подписали вице-президент федерации дзюдо России Валентин Хабиров, заместитель министра спорта края Максим Рябцев и президент региональной федерации дзюдо Иван Нифонтов. Соревнования пройдут в "Титов-Арене", а примут участие в них более тысячи спортсменов со всей страны. 25 лет назад в Барнауле уже проводили чемпионат страны.

Как пояснил Валентин Хабиров, он уверен, что турнир понравится участникам и запомнится зрителям. Болельщики смогут следить за поединками удаленно по интернету. Надо отметить, что за нашими видеотрансляциями наблюдают зрители не только из регионов России, но и еще из 80 стран мира.

Руководитель федерации дзюдо края, депутат БГД Иван Нифонтов отметил, что чемпионат из-за эпидемии коронавируса пройдет в необычном формате.

"Постараемся сделать это в максимально безопасном режиме. Наши требования к эпидемиологической безопасности будут даже выше предписанных в Алтайском крае, мы сознательно повышаем эту планку. Мы будем запрашивать с участников соревнований справки об отсутствии COVID-19, полученные в последние 72 часа, которые по общему положению не требуются. Кроме того, мы разведем потоки соревнующихся. Обычно у нас четыре категории идут одновременно, мы же разобьем их на два потока по две категории – до и после обеда", – отметил Иван Нифонтов.

В мае 2021 года в Барнауле пройдет другой престижный турнир – кубок мира по гребле. Он станет официальным отбором на Олимпиаду в Токио.