Иностранец, которого задержали в Барнауле за пособничество ИГИЛ, получил 12 лет заключения

Восточный окружной военный суд в Хабаровске признал гражданина Таджикистана Илхомхуджу Иброхимджонова виновным в пособничестве террористам. Преступнику назначили 12 лет лишения свободы, из которых три года он проведет в тюрьме, остальные девять – в колонии строго режима.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-центр регионального управления ФСБ РФ, Иброхимджонова осудили за приготовление к участию и пособничество в деятельности террористической организации.
Напомним, мужчину задержали в Барнауле в июле 2020 года. Следователи выяснили, что иностранец проживал в Барнауле по патенту на работу и контактировал с участниками международной организации "Исламское государство" – ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). За деньги мужчина собирал информацию о местах массового скопления людей и направлял куратору детальные фотографии зданий с привязкой к местности.
Комментарии
Радость то какая. Теперь я смогу со своих налогов кормить и одевать этого заключённого. Оплачивать свет, отопление и водоснабжение в тюрьме. Платить жалование охранникам и прочим тюремщикам.
22.10.2020 16:34
- гость -
Радость то какая. Теперь я смогу со своих налогов кормить и одевать этого заключённого. Оплачивать свет, отопление и водоснабжение в тюрьме. Платить жалование охранникам и прочим тюремщикам.
А лучше было бы оплачивать похороны погибшим под завалами взорванных зданий? Или это сожаление, что не было неудачной попытки бегства при задержании?
Это к тому, что у меня появилась возможность оплачивать содержание гражданина Таджикистана в российской тюрьме вместо того чтобы купить ему билет до Душанбе в одну сторону.
Вся РОССИЯ забита азиатами и прочими братьями.
Так ИГ вроде победили. Пять раз. Или нет?