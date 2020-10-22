Иностранец, которого задержали в Барнауле за пособничество ИГИЛ, получил 12 лет заключения

Восточный окружной военный суд в Хабаровске признал гражданина Таджикистана Илхомхуджу Иброхимджонова виновным в пособничестве террористам. Преступнику назначили 12 лет лишения свободы, из которых три года он проведет в тюрьме, остальные девять – в колонии строго режима.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-центр регионального управления ФСБ РФ, Иброхимджонова осудили за приготовление к участию и пособничество в деятельности террористической организации.

Напомним, мужчину задержали в Барнауле в июле 2020 года. Следователи выяснили, что иностранец проживал в Барнауле по патенту на работу и контактировал с участниками международной организации "Исламское государство" – ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). За деньги мужчина собирал информацию о местах массового скопления людей и направлял куратору детальные фотографии зданий с привязкой к местности.