Четверо подростков в Алтайском крае угнали машину, чтобы покататься по селу

Четверо несовершеннолетних жителей Михайловского района предстанут перед судом по обвинению в угоне. Об этом сообщили в СК.

"По версии следствия, ночью в июне 2020 года в одном из сел Михайловского района два несовершеннолетних друга 14 и 16 лет, вступив в предварительный сговор, решили совершить угон автомобиля, находившегося в гараже одного из домов села", – говорится в сообщении.

Подростки угнали машину и поехали кататься по селу. Двое из них, как оказалось, были причастны еще к одному угону.

В ходе следствия обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.