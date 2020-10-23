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Новости

Жителя Рубцовска осудят за попытку сжечь машину и нападение на подростка

, ИА "Амител"
Одно из преступлений горожанин совершил на пару со своим сыном
Фото: hronika.info

Фото: hronika.info

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей Рубцовска. Оба предстанут перед судом. 

По данным следствия, 36-летний мужчина и его 18-летний сын пришли к местной жительнице, чтобы поговорить с ее несовершеннолетним ребенком. Они незаконно проникли в жилище, однако диалога не получилось. Тогда мужчина решил поджечь автомобиль женщины. Хозяйке удалось потушить пламя.

Кроме того, мужчина приходил в гости к своему знакомому, где без причины, из хулиганских побуждений ударил ножом его 17-летнего сына.

Свою вину в ходе следствия обвиняемые признали полностью Дело передано в суд, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю . 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

23.10.2020 07:57
- гость -

Вот такие россияне. Растворили мозга антисептиком.

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