Жителя Рубцовска осудят за попытку сжечь машину и нападение на подростка

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей Рубцовска. Оба предстанут перед судом.

По данным следствия, 36-летний мужчина и его 18-летний сын пришли к местной жительнице, чтобы поговорить с ее несовершеннолетним ребенком. Они незаконно проникли в жилище, однако диалога не получилось. Тогда мужчина решил поджечь автомобиль женщины. Хозяйке удалось потушить пламя.

Кроме того, мужчина приходил в гости к своему знакомому, где без причины, из хулиганских побуждений ударил ножом его 17-летнего сына.

Свою вину в ходе следствия обвиняемые признали полностью Дело передано в суд, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю .