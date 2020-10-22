Сибиряка осудили на восемь лет за отпор сотрудникам ФСБ

Жителя Красноярска Артема Загребельного приговорили к восьми годам колонии за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает Znak.

Силовики заинтересовались Загребельным из-за его переписки с украинским блогером, которого обвиняют в призывах к терроризму. В 2019 году сотрудники ФСБ попытались задержать Артема, но он использовал против одного из них перцовый баллончик. На записях с камеры наблюдения в лифте видно, что трое мужчин в штатском не представляясь и не предъявляя удостоверений попытались задержать мужчину, но после того как он использовал баллончик, двое из них убежали.

По словам правозащитника Алексея Прянишникова, суд отклонил ходатайство о приобщении к материалам дела заключения независимого эксперта, который установил, что Артем не нанес сотруднику ФСБ тяжкого вреда здоровью. Судья Людмила Муштакова отклонила ходатайство защиты об экспертизе видеозаписи из лифтов и подъезда, на которой зафиксирован момент задержания Загребельного, а гособвинитель заявил, что видит на записи, как сотрудники представляются и предъявляют документы.