Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову

22 октября состоялось заседание, в рамках которого Мосгорсуд смягчил наказание Михаилу Ефремову до семи лет и шести месяцев тюрьмы. Изначально актера приговорили к восьми годам колонии.

Защита актера добивалась замены реального срока на условный, а гособвинение выступало за то, чтобы оставить приговор без изменений, пишет РИА Новости.

Суд счел то, что Ефремов выплатил компенсацию семье пострадавшего, смягчающим фактором. В Ближайшие несколько недель актера этапируют в колонию.

Во время последнего слова Михаил отметил, что принес свои извинения на четвертый день и попросил назначить ему наказание в виде условного срока, чтобы он мог поставить памятник Сергею Захарову и помогать его семье.