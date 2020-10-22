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Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову

, ИА "Амител"
Сам актер просил условного наказания
Фото: uduba.com

Фото: uduba.com

22 октября состоялось заседание, в рамках которого Мосгорсуд смягчил наказание Михаилу Ефремову до семи лет и шести месяцев тюрьмы. Изначально актера приговорили к восьми годам колонии. 

Защита актера добивалась замены реального срока на условный, а гособвинение выступало за то, чтобы оставить приговор без изменений, пишет РИА Новости.

Суд счел то, что Ефремов выплатил компенсацию семье пострадавшего, смягчающим фактором. В Ближайшие несколько недель актера этапируют в колонию. 

Во время последнего слова Михаил отметил, что принес свои извинения на четвертый день и попросил назначить ему наказание в виде условного срока, чтобы он мог поставить памятник Сергею Захарову и помогать его семье. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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