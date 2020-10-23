В подъезде одного из домов Барнаула заметили эксгибициониста

Жительница Барнаула рассказала о встрече с эксгибиционистом в подъезде дома на Павловском тракте в Барнауле. Произошло это накануне вечером, 22 октября.

По словам девушки по имени Виктория, рассказ которой опубликован в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте", за ней в подъезд вошел мужчина, дотронулся до ее ягодиц и начал мастурбировать. После того, как горожанка закричала, эксгибиционист убежал.

Виктория сообщила приметы мужчины: голубые глаза, рост примерно 170-175 см, худощавого телосложения, был одет в чёрную шапку, чёрные штаны, чёрную куртку с красными вставками. В медицинской маске. Возможно, была чёрная спортивная сумка через плечо или рюкзак.

Девушка призналась, что не стала обращаться в полицию, но посчитала себя обязанной предупредить "всех представительниц прекрасного пола города", чтобы как-то предотвратить ситуацию, которая произошла со мной.