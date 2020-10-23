В подъезде одного из домов Барнаула заметили эксгибициониста

Жительница Барнаула рассказала о встрече с эксгибиционистом в подъезде дома на Павловском тракте в Барнауле. Произошло это накануне вечером, 22 октября.
По словам девушки по имени Виктория, рассказ которой опубликован в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте", за ней в подъезд вошел мужчина, дотронулся до ее ягодиц и начал мастурбировать. После того, как горожанка закричала, эксгибиционист убежал.
Виктория сообщила приметы мужчины: голубые глаза, рост примерно 170-175 см, худощавого телосложения, был одет в чёрную шапку, чёрные штаны, чёрную куртку с красными вставками. В медицинской маске. Возможно, была чёрная спортивная сумка через плечо или рюкзак.
Девушка призналась, что не стала обращаться в полицию, но посчитала себя обязанной предупредить "всех представительниц прекрасного пола города", чтобы как-то предотвратить ситуацию, которая произошла со мной.
Комментарии
Смотрит на онанюгу и думает: "точно, яйца забыла купить в магазине".
Ну задымил у парня, и что теперь, могла бы, и помочь.
Походу это был участковый полицай
Потому и не сообщила
23.10.2020 08:25
дырявая мамка Аборигена
Отстань шельма от аборигена! не трож нашего героя!
за ней в подъезд вошел мужчина, дотронулся до ее ягодиц и начал мастурбировать.
Кому?