Путин высказался о возможности остаться президентом после 2024 года

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас рано думать о продолжении своего президентства после 2024 года. Об этом глава государства рассказал 22 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Что будет в 2024 году или в более позднее время, это нужно будет смотреть, когда время подойдет. Сейчас нужно просто всем напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке", – цитирует РБК президента.

Путин напомнил, что задача поправок в Конституцию заключается не только в обнулении сроков, но и в укреплении суверенитета страны. Он также добавил, что "прекрасно отдает себе отчет" в том, что его пребывание в президентском кресле когда-нибудь закончится.