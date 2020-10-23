Путин высказался о возможности остаться президентом после 2024 года

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас рано думать о продолжении своего президентства после 2024 года. Об этом глава государства рассказал 22 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
"Что будет в 2024 году или в более позднее время, это нужно будет смотреть, когда время подойдет. Сейчас нужно просто всем напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке", – цитирует РБК президента.
Путин напомнил, что задача поправок в Конституцию заключается не только в обнулении сроков, но и в укреплении суверенитета страны. Он также добавил, что "прекрасно отдает себе отчет" в том, что его пребывание в президентском кресле когда-нибудь закончится.
Комментарии
Никуда не нужно смотреть, надо просто разжать крысиные лапки и освободить незаконно занимаемое президентское кресло и не 2024 году, а уже сегодня.
А не этот работник так оптимизировал медицину, что население не может получить действенную помощь и расплачивается за эту авантюру смертями?!
Краб на галерах ))
Он бессмертный?
надо просто разжать крысиные лапки и освободить незаконно занимаемое президентское кресло
Не дождётесь!
Он также добавил, что "прекрасно отдает себе отчет" в том, что его пребывание в президентском кресле когда-нибудь закончится.
Нас больше интересует вопрос, будет ли это конец путинизма или опустевшее кресло займёт к примеру шойгу?
Интересно, когда они все украдут что будут делать?
Сейчас рассказали как в турции с короной борятся, у нас так только написано.
то отдельная цивилизация, то святые Франциски, куда мы катимся...
Только в перед ногами он из кремля уйдет, вцепился намертво....
По словам Путина, без принятия поправки, которая позволяет действующему президенту вновь выдвигать свою кандидатуру на выборы, в России «начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников»
Каждый раз одно и тоже. Потом в очередной раз "народ" или "терешкова" слёзно будут просить "поработать" ещё срок.
Царь, просто царь (с)
я не то что бы фанат америки, по у них через 4 или 8 лет (как покатит) меняют президента. Может там тоже глазами рыскают в поисках примеников - не видел, так как там не был. Но экономика по моему мнению от этого не страдает, и благосостояние граждан думаю тоже...
Краб на галерах
Это устарело. Теперь святой Франциск!
Глиномес Геша призвал Путина уступить ему власть)
Новый анекдот, однако)
Уже в июле было все понятно, что никто некуда не уйдет сам
Во как к власти прикипел. Все думы о народе.
Почему в июле, это было понятно еще в марте, когда новую портянку протянули по всем инстанциям и ботокс её подписал, а июль эт так показуха для гейропы, типа вон какая у нас дерьмократия широкоподдерживаемая народом.
Путин напомнил, что задача поправок в Конституцию заключается не только в обнулении сроков, но и в укреплении суверенитета страны.
У меня сын в 7 лет такие же оправдания придумывает.
Поправки приняли? Приняли. Всё. Рты закройте. Всё законно.
Ну в принципе для него единственный шанс не сесть в тюрьму за свои преступления - это продолжить быть президентом.
Вроде ничего не бывает вечного. Даже сам Чубайс попросил Путина отпустить его на пенсию...А Путину кого просить? Не у кого...выше и главнее его никого нет...))
единственный шанс не сесть в тюрьму
Совсем не единственный. В любой момент можно посадить в президентское кресло своего человека, а самому стать хоть премьер министром, хоть елбасы.
Не завидую ему. Разрыв между богатыми и бедными в РФ достиг просто катастрофических размеров и продолжает расти. Количество протестов идет в резкий рост с 2019 года. рейтинг рушится, доверие к власти снижается, вылезли проблемы разваленной медицины, на выборах побеждают поломойки, Россию выдавили из большой семерки, отстранили от олимпиад, обложили санкциями. По сути предреволюционная ситуация. Даже Чубайс уже с корабля хочет отчалить.
23.10.2020 10:46
- гость -
А не этот работник так оптимизировал медицину, что население не может получить действенную помощь и расплачивается за эту авантюру смертями?!
а в какой стране не так? может в америке?
Даже Чубайс уже с корабля хочет отчалить.
Значит конец режима близок. Уж кто-кто, а Чубайс нос по ветру держать умеет.
Он может говорить что угодно, но уже понятно - ему и его подельникам удалось то, что не смогли сотворить полчища гитлера.
Он полностью уничтожил в стране собственную промышленность полного цикла производства и собственные технологии, превратив некогда мировую высокотехнологичную сверхдержаву в заурядную сырьевую колонию.
По сути своей он уже убил страну. И то, что мы наблюдаем - уже агония.
Просто это мало кто понял.
Абориген - кого предложите на место Президента?
По сути своей он уже убил страну. И то, что мы наблюдаем - уже агония.
Мудрецы предсказывали... "Нет Путина - нет России". "Россия без Путина еще нежизнеспособна". Если даже создатель существующей России на пенсию собрался, то это уже о многом говорит.
23.10.2020 11:58
Сибиряк из Рубцовска
Абориген - кого предложите на место Президента?
Кто если не путен?
Галицкого. Что первое приходит на ум, а так в 140 млн стране, не ужели не найдётся достойного?! Смотря как искать.
23.10.2020 11:58
Сибиряк из Рубцовска
Ооо, эта полянка тщательно подстригается...
Абориген - кого предложите на место Президента?
Весьма вероятно, что Путин последний президент России.