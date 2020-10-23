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Путин высказался о возможности остаться президентом после 2024 года

, ИА "Амител"
Российский лидер считает, что сейчас нужно работать, "как святой Франциск"
Фото: lrt.rt

Фото: lrt.rt

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас рано думать о продолжении своего президентства после 2024 года. Об этом глава государства рассказал 22 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Что будет в 2024 году или в более позднее время, это нужно будет смотреть, когда время подойдет. Сейчас нужно просто всем напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке", – цитирует РБК президента.

Путин напомнил, что задача поправок в Конституцию заключается не только в обнулении сроков, но и в укреплении суверенитета страны. Он также добавил, что "прекрасно отдает себе отчет" в том, что его пребывание в президентском кресле когда-нибудь закончится.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

23.10.2020 10:46
АБОРИГЕН

Никуда не нужно смотреть, надо просто разжать крысиные лапки и освободить незаконно занимаемое президентское кресло и не 2024 году, а уже сегодня.

23.10.2020 10:46
- гость -

А не этот работник так оптимизировал медицину, что население не может получить действенную помощь и расплачивается за эту авантюру смертями?!

23.10.2020 10:48
- гость -

Краб на галерах ))

23.10.2020 10:49
- гость -

Он бессмертный?

23.10.2020 10:51
Вова, плешивый карлик.

надо просто разжать крысиные лапки и освободить незаконно занимаемое президентское кресло

Не дождётесь!

23.10.2020 10:53
- гость -

Он также добавил, что "прекрасно отдает себе отчет" в том, что его пребывание в президентском кресле когда-нибудь закончится.

Нас больше интересует вопрос, будет ли это конец путинизма или опустевшее кресло займёт к примеру шойгу?

23.10.2020 10:53
- гость -

Интересно, когда они все украдут что будут делать?

23.10.2020 10:54
- гость -

Сейчас рассказали как в турции с короной борятся, у нас так только написано.

23.10.2020 10:54
A1isa

то отдельная цивилизация, то святые Франциски, куда мы катимся...

23.10.2020 10:56
Медведь-шатун

Только в перед ногами он из кремля уйдет, вцепился намертво....

23.10.2020 10:57
- гость -

По словам Путина, без принятия поправки, которая позволяет действующему президенту вновь выдвигать свою кандидатуру на выборы, в России «начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников»

23.10.2020 11:03
- гость -

Каждый раз одно и тоже. Потом в очередной раз "народ" или "терешкова" слёзно будут просить "поработать" ещё срок.

23.10.2020 11:06
- гость -

Царь, просто царь (с)

23.10.2020 11:06
котовод

я не то что бы фанат америки, по у них через 4 или 8 лет (как покатит) меняют президента. Может там тоже глазами рыскают в поисках примеников - не видел, так как там не был. Но экономика по моему мнению от этого не страдает, и благосостояние граждан думаю тоже...

23.10.2020 11:09
- гость -

Краб на галерах

Это устарело. Теперь святой Франциск!

23.10.2020 11:14
- гость -

Глиномес Геша призвал Путина уступить ему власть)
Новый анекдот, однако)

23.10.2020 11:15
Леня

Уже в июле было все понятно, что никто некуда не уйдет сам

23.10.2020 11:20
- гость -

Во как к власти прикипел. Все думы о народе.

23.10.2020 11:20
Alex1976

Почему в июле, это было понятно еще в марте, когда новую портянку протянули по всем инстанциям и ботокс её подписал, а июль эт так показуха для гейропы, типа вон какая у нас дерьмократия широкоподдерживаемая народом.

23.10.2020 11:22
- гость -

Путин напомнил, что задача поправок в Конституцию заключается не только в обнулении сроков, но и в укреплении суверенитета страны.

У меня сын в 7 лет такие же оправдания придумывает.

23.10.2020 11:33
- гость -

Поправки приняли? Приняли. Всё. Рты закройте. Всё законно.

23.10.2020 11:36
- гость -

Ну в принципе для него единственный шанс не сесть в тюрьму за свои преступления - это продолжить быть президентом.

23.10.2020 11:38
almas

Вроде ничего не бывает вечного. Даже сам Чубайс попросил Путина отпустить его на пенсию...А Путину кого просить? Не у кого...выше и главнее его никого нет...))

23.10.2020 11:44
- гость -

единственный шанс не сесть в тюрьму

Совсем не единственный. В любой момент можно посадить в президентское кресло своего человека, а самому стать хоть премьер министром, хоть елбасы.

23.10.2020 11:45
- гость -

Не завидую ему. Разрыв между богатыми и бедными в РФ достиг просто катастрофических размеров и продолжает расти. Количество протестов идет в резкий рост с 2019 года. рейтинг рушится, доверие к власти снижается, вылезли проблемы разваленной медицины, на выборах побеждают поломойки, Россию выдавили из большой семерки, отстранили от олимпиад, обложили санкциями. По сути предреволюционная ситуация. Даже Чубайс уже с корабля хочет отчалить.

23.10.2020 11:55
- гость -

23.10.2020 10:46
- гость -
А не этот работник так оптимизировал медицину, что население не может получить действенную помощь и расплачивается за эту авантюру смертями?!

а в какой стране не так? может в америке?

23.10.2020 11:57
- гость -

Даже Чубайс уже с корабля хочет отчалить.

Значит конец режима близок. Уж кто-кто, а Чубайс нос по ветру держать умеет.

23.10.2020 11:57
Правда

Он может говорить что угодно, но уже понятно - ему и его подельникам удалось то, что не смогли сотворить полчища гитлера.
Он полностью уничтожил в стране собственную промышленность полного цикла производства и собственные технологии, превратив некогда мировую высокотехнологичную сверхдержаву в заурядную сырьевую колонию.
По сути своей он уже убил страну. И то, что мы наблюдаем - уже агония.
Просто это мало кто понял.

23.10.2020 11:58
Сибиряк из Рубцовска

Абориген - кого предложите на место Президента?

23.10.2020 12:03
- гость -

По сути своей он уже убил страну. И то, что мы наблюдаем - уже агония.

Мудрецы предсказывали... "Нет Путина - нет России". "Россия без Путина еще нежизнеспособна". Если даже создатель существующей России на пенсию собрался, то это уже о многом говорит.

23.10.2020 12:05
- гость -


23.10.2020 11:58
Сибиряк из Рубцовска

Абориген - кого предложите на место Президента?

Кто если не путен?

23.10.2020 12:11
Егор

Галицкого. Что первое приходит на ум, а так в 140 млн стране, не ужели не найдётся достойного?! Смотря как искать.

23.10.2020 12:12
- гость -

23.10.2020 11:58
Сибиряк из Рубцовска

Ооо, эта полянка тщательно подстригается...

23.10.2020 12:15
- гость -

Абориген - кого предложите на место Президента?

Весьма вероятно, что Путин последний президент России.

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