Выбирать антисептики следует исходя из типа кожи, но пользоваться слишком часто ими не стоит, рассказали специалисты.

По словам дерматолога Татьяны Егоровой, антисептик разрушает защитный гидролипидный слой кожи и лучше носить перчатки. Если же кожа здоровая, то без вреда его можно наносить не больше трех раз в день. Также специалист советует использовать средства, в составе которых меньше спирта и содержится экстракт алоэ и глицерин.

Дерматолог Инна Петросова, в свою очередь, при выборе антисептика рекомендует отталкиваться от индивидуальной чувствительности кожи.

"Каждая кожа разная и по-разному реагирует. Я нанесу 30 раз – и мне ничего не будет, а человек с аллергией в анамнезе нанесет один раз – и у него будет раздражение", – сказала она в беседе с РБК.

При этом частое мытье рук и ношение перчаток также может навредить коже. От этого она "начинает сохнуть, шелушиться, появляются трещины". Поэтому через 5-10 минут после использования антисептика или перчаток следует наносить увлажняющий крем, констатировала специалист.