Еще 204 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом отчитался о 204 новых случаях инфицирования, выявленных в регионе за минувшие сутки. Из них 12 – бессимптомные. Общее число заболевших с начала эпидемии в крае выросло до 17 510 человек. Выздоровели 14 907 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 80, Бийск – 15, Первомайский район – 12, Заринск – 11, Рубцовск и Славгород – по 10 заболевших, Алейск – 7, Локтевский район – 6, Бурлинский, Табунский и Алтайский районы – по 5 заболевших, Камень-на-Оби, Зональный, Алейский, Красногорский, Немецкий национальный и Целинный районы – по 4 заболевших, Усть-Калманский, Змеиногорский и Кулундинский районы – по 3 заболевших, Новичихинский и Солтонский районы – по 2 заболевших, Усть-Пристанский район – один заболевший.

За сутки в регионе скончались еще 12 пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных случаев достигло 691.

На 22 октября в тяжелом состоянии находятся 377 пациентов, из них 139 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях свободными остаются 499 коек.