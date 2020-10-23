В Алтайском крае полиция задержала закладчика

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские Рубцовска задержали 45-летнего местного жителя, который намеревался сбыть крупную партию наркотиков на территории города и соседних районов.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков остановили подозреваемого у дома по Змеиногорскому тракту. Во время личного досмотра оперативники обнаружили у него сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Вскоре эксперты классифицировали это как синтетический наркотик массой более 280 граммов.

"Полицейские установили, что ранее судимый рубцовчанин через мобильное приложение связался с поставщиком запрещенных веществ и забрал в установленном месте крупную партию "синтетики", которую в дальнейшем планировал фасовать на более мелкие объемы и сбывать", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

При осмотре участка местности правоохранители также обнаружили сверток из изоленты, в котором находилось более 110 граммов наркотика. Еще 30 граммов полицейские нашли в квартире подозреваемого. Там же были весы, упаковочный материал, мобильные телефоны и банковские карты, на которые злоумышленнику приходили деньги от покупателей.

В результате полицейские возбудили в отношении подозреваемого шесть уголовных дел. Мужчину взяли под стражу. Расследование продолжается.