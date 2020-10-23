В России стартовали продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Продажи новых смартфонов компании Apple iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартовали в России. Новый девайс американского бренда уже можно заказать онлайн или приобрести напрямую в магазинах крупных ретейлеров.

iPhone 12 обойдется от 79 990 рублей до 94 990 рублей в зависимости от объема памяти. За iPhone 12 Pro придется заплатить еще больше – от 99 990 рублей до 129 990 рублей.

Как отмечает издание "Подъем" со ссылкой на представителя сети магазинов re:Store, предзаказы новых iPhone 12, несмотря на пандемию, в этом году превысили прошлогодние показатели.

В середине октября Apple презентовала сразу четыре новых смартфона: iPhone 12 mini, 12, 12 Pro и 12 Pro Max. Девайсы получили процессоры Apple A14, дизайн с плоскими боковыми гранями и поддержку 5G.

Продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max начнутся 13 ноября по цене от 69 990 рублей и 109 990 рублей соответственно.