Россия в очередной раз обновила рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом. По информации федерального оперштаба, в стране выявили еще 17 340 случаев COVID-19.

Больше всего больных насчитали в Москве (+5478 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+710) и Московской области (+472). По данным на 23 октября Алтайский край (+204) занял 14-ю строчку федерального рейтинга.

Всего с момента начала эпидемии COVID-19 в России заразились 1 480 646 человек. Выздоровел 1 119 251 пациент, в том числе 11 263 – за сутки.

Умерло еще 283 пациента с коронавирусом. Всего в стране зафиксировали 25 525 летальных случаев.