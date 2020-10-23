Житель Алтайского края изнасиловал 80-летнюю женщину за отказ дать картошки

55-летний житель Быстроистокского района предстанет судом по обвинению в сексуальном насилии в отношении беспомощной пенсионерки.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошел в одном из сел муниципалитета в апреле 2020 года. Тогда пьяный мужчина пришел к женщине и попросил дать ему картошки, но получил отказ. Это его разозлило, и он толкнул хозяйку дома.

"В связи с тем, что женщина передвигается с помощью ходунков, она не удержала равновесие и упала на пол. Мужчина сорвал одежду с 80-летней потерпевшей и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела, его рассмотрят в суде. Свою вину злоумышленник не признал.