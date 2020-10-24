Двое детей и двое взрослых погибли в аварии с пассажирским автобусом Томск – Барнаул

Фото: "Инцидент Барнаул"
Четыре человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом, который ехал в Барнаул. Среди погибших есть дети – девяти и четырех лет.
Как сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области, инцидент произошел в 10:30 в Болотинском районе, на 129-м километре автодороги Р-255. 52-летний водитель микроавтобуса Toyota Noah, который следовал из Новосибирска в сторону города Болотное, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом рейса Томск – Барнаул.
По предварительной информации, в результате ДТП на месте погибли водитель "Тойоты", девятилетняя девочка, четырехлетний мальчик и женщина. Еще два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу. В рейсовом транспорте никто не пострадал. После столкновения рейсовый автобус улетел в кювет.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Комментарии
Правый руль уже сколько лет убивает, а решения все нет...
24.10.2020 13:34
Барнаулец
Убивает не правый руль... Управляю автомобилем и с левым и с правым рулем. Единственное что бывает - иногда не стой стороны подхожу за руль садиться
24.10.2020 13:34
Барнаулец
Поддерживаю! Но, как обычно это чей то бизнес, а "бизнес хватить кошмарить"
Аварии были и будут.
Не во всем виноват правый руль, есть еще один фактор, это прокладка между рулем и сиденьем.
Категорически согласен с Alex1976!
А вообще у нас всегда кто-то или что-то виноваты: правый руль, погода, ямы и т.п. Но не сами люди