Барнаул накрыло первым снегом. Фотоподборка от amic.ru

Фото: amic.ru
24 октября снегопад прошел в Алтайском крае. Некоторые улицы Барнаула оказались по-зимнему заснежены.
Синоптики предупреждали, что суббота в регионе будет снежной и осадки выпали не только в Барнауле. В социальных сетях жители разных районов края публикуют фотографии из своих городов и сел.
Постепенно погода в Алтайском крае будет меняться в сторону похолодания. По данным метеорологов, 25 октября снегопад продолжится, а ночные заморозки не дадут снегу растаять. На следующей неделе ожидается три снежных дня: среда, четверг и пятница. Воздух редко будет прогреваться выше +5 градусов.
Водителям стоит задуматься о смене резины на зимнюю.
Комментарии
Барнаул накрыло первым снегом.
Накрыло-да, но не первым.Первый уж числа 6-го выпадал, если мне память не изменяет.
Ноябрь пока по прогнозам ожидается теплым.