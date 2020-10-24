Барнаул накрыло первым снегом. Фотоподборка от amic.ru

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24 октября снегопад прошел в Алтайском крае. Некоторые улицы Барнаула оказались по-зимнему заснежены.

Синоптики предупреждали, что суббота в регионе будет снежной и осадки выпали не только в Барнауле. В социальных сетях жители разных районов края публикуют фотографии из своих городов и сел.

Постепенно погода в Алтайском крае будет меняться в сторону похолодания. По данным метеорологов, 25 октября снегопад продолжится, а ночные заморозки не дадут снегу растаять. На следующей неделе ожидается три снежных дня: среда, четверг и пятница. Воздух редко будет прогреваться выше +5 градусов.

Водителям стоит задуматься о смене резины на зимнюю.