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Новости

Минпромторг временно упростил систему маркировки лекарств

, ИА "Амител"
Для граждан никаких задержек не будет
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Систему маркировки лекарств в России временно привели в уведомительный режим. Это нужно для того, чтобы в условиях возросшего спроса граждане смогли покупать препараты без задержек, пишет ТАСС.

"Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет отпускать товар сразу, не дожидаясь ответа системы маркировки", – рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. 

Он отметил, что никаких задержек для граждан в приобретении лекарств не будет.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

24.10.2020 19:26
- гость -

Какая чепуха...

24.10.2020 19:29
гость 22

мантуров - рептилоид

24.10.2020 19:50
ХрипунВиноват?

Так это Хрипун нам устроил катавасию с нехваткой лекарств значит ?

24.10.2020 19:56
- гость -

Амик ссылки не пропускает почти никогда.
Интересная статейка.
Гуглите:
«Они удавятся за 50 копеек». Государство отдало на откуп олигархам новую систему маркировки.

24.10.2020 20:24
Alex1976

24.10.2020 19:56
- гость -
Эта вся шайка лейка сидит для обслуживания олигархов. дерипаска года 3 назад сказал в интервью, перестанет устраивать нас ботоксный, посадим другого. Как говорится шах и мат, страну слили в угоду олигархам.

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