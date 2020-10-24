Минпромторг временно упростил систему маркировки лекарств

Систему маркировки лекарств в России временно привели в уведомительный режим. Это нужно для того, чтобы в условиях возросшего спроса граждане смогли покупать препараты без задержек, пишет ТАСС.

"Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет отпускать товар сразу, не дожидаясь ответа системы маркировки", – рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он отметил, что никаких задержек для граждан в приобретении лекарств не будет.