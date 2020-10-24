Минпромторг временно упростил систему маркировки лекарств

Систему маркировки лекарств в России временно привели в уведомительный режим. Это нужно для того, чтобы в условиях возросшего спроса граждане смогли покупать препараты без задержек, пишет ТАСС.
"Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет отпускать товар сразу, не дожидаясь ответа системы маркировки", – рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Он отметил, что никаких задержек для граждан в приобретении лекарств не будет.
Комментарии
Какая чепуха...
мантуров - рептилоид
Так это Хрипун нам устроил катавасию с нехваткой лекарств значит ?
Амик ссылки не пропускает почти никогда.
Интересная статейка.
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«Они удавятся за 50 копеек». Государство отдало на откуп олигархам новую систему маркировки.
24.10.2020 19:56
- гость -
Эта вся шайка лейка сидит для обслуживания олигархов. дерипаска года 3 назад сказал в интервью, перестанет устраивать нас ботоксный, посадим другого. Как говорится шах и мат, страну слили в угоду олигархам.