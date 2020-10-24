Водительское удостоверение разрешат использовать для упрощенной идентификации

Минэкономразвития России подготовило поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Они позволят использовать водительское удостоверение для упрощенной идентификации.

Совсем без идентификации можно будет оплатить ОСАГО или КАСКО, если сумма составит до 40 тысяч рублей. А водительское удостоверение понадобится при оформлении банковского перевода до 15 тыс. рублей без открытия счета, заключении брокерского договора или договора с негосударственным пенсионным фондом, при обмене валюты до 100 тысяч рублей и некоторых других операциях.

Ранее для проведения подобных операций, помимо паспорта, требовалось предъявить ОМС, ИНН или СНИЛС. Теперь в этот список добавится водительское удостоверение, пишет РГ.