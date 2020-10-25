Певица из Тальменки прошла слепые прослушивания в шоу "Голос"

Певица-гусляр из Тальменки выступила на шоу "Голос". Девушка исполнила фолк-песню и сыграла на гуслях.

"Анастасия Шугалей – певица, автор музыки и текстов, гуслярша и гитаристка из Тальменки. Ее голос не раз был оценен по достоинству на всероссийских конкурсах", – написали под видеозаписью в сообществе Barnaul22.

Исполнение Анастасии понравилось Валерию Сюткину и он повернул кресло. Певица хотела попасть в команду именно к нему.

Ранее amic.ru писал о том, что популярная российская певица Алсу рассказала, что покупала голоса для своей дочери в финальной части шоу "Голос. Дети", так как "все голосование – это аукцион".