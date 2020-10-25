В Барнауле двухлетняя девочка провалилась в открытую канализацию

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю / 22.mchs.gov.ru

В Барнауле двухлетняя девочка во время прогулки с бабушкой провалилась в глубокий колодец. Инцидент случился вечером 24 октября в парковой зоне улицы Аванесова.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, радуясь снегу, в какой-то момент малышка моментально исчезла из виду. По следам бабушка обнаружила занесенный листвой и свежим снегом открытый люк ливневой канализации, в которой плакала девочка. Женщина вызвала спасателей.

"Стоит отметить, что колодец больше трех метров и ситуация могла быть плачевна. Сориентировавшись на месте, наше подразделение незамедлительно использовало лестницу-палку. Спустившись в канализацию мы вытащили девочку и пытались успокоить", — рассказал помощник начальника караула 9 пожарно-спасательной части Данил Алтухов.

После спасения девочку передали работникам скорой помощи. Отмечается, что видимых повреждений у ребенка заметно не было.