Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом одолел американца Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры. Последний поединок 32-летнего российского бойца состоялся 24 октября.

"Сегодня мой последний бой... Я пообещал маме, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца... Если у вас есть родители, будьте рядом с ними – и все. У меня один остался родитель – это моя мама. Я хотел бы побольше времени ей уделить", — приводит слова спортсмена портал Sports.ru.

Таким образом, непобеждённый чемпион с рекордом 29-0 уходит из спорта. Победа над Гэджи стала первой в карьере Нурмагомедова, которую не увидел его отец Абдулманап, поскольку в начале июля он скончался.