Более 40 единиц зимней техники задействовали в очистке дорог Барнаула прошлой ночью

В ночь с 24 на 25 октября на дорогах Барнаула работало 43 единицы зимней техники. Коммунальные дорожные машины обрабатывали реагентами проезжую часть с последующим прометанием.

"За смену израсходовано 439,5 тонн песчано-соляной смеси. Тротуары от снега во всех районах города очищали девять тракторов со щетками", — сообщили в пресс-службе мэрии.

Также уточняется, что днем 25 октября на улицах краевой столицы будут дежурить 44 единицы зимней спецтехники.

Из-за непогоды водителей призывают быть осторожными на дорогах, с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники и по возможности отказаться от использования личного автотранспорта.