Виктор Томенко поздравил работников сферы автотранспорта с Днем автомобилиста

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с Днем автомобилиста. В 2020 году дата праздника выпала на 25 октября.

"Добросовестность и высокий профессионализм работников отрасли заслуживают искренней признательности. Благодаря вашему напряженному и ответственному труду автотранспортное сообщение на территории края осуществляется четко и безопасно. Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов и безаварийной работы!" – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте краевого правительства.

Глава региона также отметил огромную роль транспорта в жизни общества, укреплении экономики и сохранении межрегиональных связей. По его словам, общий пассажиропоток в Алтайском крае ежегодно составляет более 150 млн человек, в перевозках которых участвуют порядка 3 тысяч единиц транспорта и тысячи специалистов разных профессий.

День автомобилиста отмечается в России с 1976 года в последнее воскресенье октября. Помимо шоферов, праздник также отмечают сотрудники городского пассажирского транспорта.