Жириновский потребовал отобрать у доктора Мясникова диплом врача

Владимир Жириновский предложил лишить диплома врача и телеведущего Александра Мясникова. Об этом он заявил в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По мнению политика, высказывания Мясникова о том, что в текущей эпидемиологической ситуации закрывать границы не нужно, недопустимы для врача. Жириновский отметил, что во всем мире уже ужесточили карантин: закрыли бары, рестораны, вводят комендантские часы.

Мясников в своем телеграм-канале ответил на высказывание депутата. Он отметил, что просто выразил свое мнение и желает, чтобы люди смогли понять "что к чему".

Я искренне уважаю Владимира Вольфовича!" – добавил врач.