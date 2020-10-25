Жириновский потребовал отобрать у доктора Мясникова диплом врача

Владимир Жириновский предложил лишить диплома врача и телеведущего Александра Мясникова. Об этом он заявил в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
По мнению политика, высказывания Мясникова о том, что в текущей эпидемиологической ситуации закрывать границы не нужно, недопустимы для врача. Жириновский отметил, что во всем мире уже ужесточили карантин: закрыли бары, рестораны, вводят комендантские часы.
Мясников в своем телеграм-канале ответил на высказывание депутата. Он отметил, что просто выразил свое мнение и желает, чтобы люди смогли понять "что к чему".
Я искренне уважаю Владимира Вольфовича!" – добавил врач.
Комментарии
"закрывать границы не нужно"
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Конечно не нужно, все уже болеют.
Скоро от нас все закроются.
Спасибо доктору мяснику за правдивые отчёты стопокоронавируса (каждое слово в ковычках).
Мясников сразу обделался. Забавно.
Александр Мясников , врач:
- Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю свое мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно, вы высказываете свое.