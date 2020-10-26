Диетолог раскрыла главную опасность смузи

Польза смузи явно преувеличена, поскольку употребление такого напитка может нанести вред организму. Особенно рискованно пить его на пустой желудок, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Есть некие сочетания продуктов, которые в силу ряда причин плохо усваиваются. Или острые, скажем, перчённые. Действительно, они могут просто раздражать слизистую, вызывать неприятные ощущения, поэтому их лучше употреблять с какой-то едой", – заявила эксперт в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Соломатина добавила, что это касается и полезных продуктов. Она отметила, что в последнее время особой популярностью пользуются имбирь, лимон и чеснок, однако люди просто делают из этого смеси и выпивают их натощак. Такие приемы пищи, предостерегает эксперт, могут обернуться "очень сильным раздражением со стороны ЖКТ со всеми вытекающими симптомами".