Быстро восстановить организм после выпитого накануне спиртного можно сразу несколькими способами, заявил врач-нарколог Алексей Казанцев в беседе с Пятым каналом.

В первую очередь необходимо принять контрастный душ. По словам эксперта, делать это следует поочередно, переключая горячую и холодную воду примерно через пять секунд. Затем нужно восполнить водно-электролитный баланс.

"Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить pH крови в сторону ощелачивания", – рассказал медик.

Не лишним будет и позавтракать, например, омлетом. Также для ускорения детоксикации на протяжении дня полезно принимать витамины и препараты с магнием и кальцием. Кроме того, полезно будет выйти на прогулку на свежем воздухе, но от тяжелых физических нагрузок лучше воздержаться.

Ранее эксперт раскрыл опасность легкого алкоголя. Оказалось, что последствия для печени могут быть необратимы.