Серьезный пожар произошел в частном секторе в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о серьезном пожаре на территории частного сектора. По предварительной информации, горят два частных дома.

Возгорание произошло по адресу Советской Армии, 165. Столб дыма был виден из разных частей города, а жар от пожара, по словам очевидцев, доходил до автомобилей, которые ехали мимо.

На нескольких видеозаписях с места происшествия, которые опубликованы в социальных сетях, слышны хлопки со стороны горящего строения. Люди отмечают, что горят сразу два дома.

На месте возгорания работают пожарные. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.