В России выросли цены на самый новогодний продукт

Из-за низкого улова лососевых на Камчатке в России почти на треть выросли цены на красную икру. Об этом агентству РИА Новости рассказала руководитель аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова.
"В этом году рыболовы столкнулись с очень низким выловом, и это почему-то не предсказали, хотя в последние десять лет прогнозы были достаточно точными", – сказала она.
По словам специалиста, на Дальнем Востоке удалось заготовить около 180 тысяч тонн тихоокеанского лосося из планируемых 240. Кирова также отметила, что на 70% подорожала замороженная икра.
Помимо скудного улова, на подорожание повлиял и серый сегмент рынка.
Комментарии
Не надо ля ля, даже если бы было все хорошо, вся рыба идет на корею, китай, японию, а России только повышение цен и сказки от росрыболовства...
Вранье.
До лампочки
Ветер поменял свое направление, вследствие чего икра резко подорожала.
В официальную продажу идет не больше 10% от общей добычи икры. Так что не надо рассказывать о низком вылове.
Есть селедка с икрой. Одно и тоже.
А я предварительно за неделю выколупываю глаза у кильки.На новогодний бутерброд вполне хватает.
А где взяли кильку. В наше время это был деликатес.
В моё советское время килька деликатесом никогда не была.
А в банке со сгущённым молоком было только сгущённое молоко.Без всяких процентов.
25.10.2020 18:55
- гость -
И зачем колупать, когда продается уже готовая икорная закуска?