В России выросли цены на самый новогодний продукт

Из-за низкого улова лососевых на Камчатке в России почти на треть выросли цены на красную икру. Об этом агентству РИА Новости рассказала руководитель аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова.

"В этом году рыболовы столкнулись с очень низким выловом, и это почему-то не предсказали, хотя в последние десять лет прогнозы были достаточно точными", – сказала она.

По словам специалиста, на Дальнем Востоке удалось заготовить около 180 тысяч тонн тихоокеанского лосося из планируемых 240. Кирова также отметила, что на 70% подорожала замороженная икра.

Помимо скудного улова, на подорожание повлиял и серый сегмент рынка.