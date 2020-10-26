В Алтайском крае вырос уровень безработицы

Уровень безработицы в Алтайском крае вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 6,1%.

По подсчетам РИА Новости, в среднем на поиск работы у жителей региона уходит более шести месяцев. Край занимает 37-е место в общем списке по количеству безработных.

Хуже всех ситуация обстоит в Республике Ингушетия (30,7%), Тыве (22,3%), Чечне (21,7%). Меньше всего безработных в Ямало-Ненецком автономном округе (2,5%), Москве (2,7%) и Ханты-Мансийском автономном округе (3,2%).

Дольше всех искать работу приходится жителям Северной Осетии – там на поиск официального места трудоустройства уходит больше 10 месяцев. Меньше всех – в Санкт-Петербурге: чуть меньше трех месяцев.