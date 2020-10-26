Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем выборов, объявила с 26 октября общенациональную забастовку.

"Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие – солидарность", – передает заявление Тихановской Telegram-канал "Страна для жизни".

Она напомнила, что при разгоне на акциях протеста в Белоруссии применяли светошумовые гранаты. По ее мнению, это говорит о неготовности режима "говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей".

Ранее, 25 октября, по всей Белоруссии проходили протесты. По подсчетам Telegram-канала "НЕХТА Live" на улицы столицы вышли более 100 тысяч человек. Силовики использовали для разгона спецсредства и задержали свыше 100 человек.

Напомним, что протестные акции в Белоруссии начались 9 августа. Причиной стали официальные итоги выборов, по которым действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко выиграл со значительным отрывом.

Демонстранты требуют отставки президента, проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.