Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем выборов, объявила с 26 октября общенациональную забастовку.
"Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие – солидарность", – передает заявление Тихановской Telegram-канал "Страна для жизни".
Она напомнила, что при разгоне на акциях протеста в Белоруссии применяли светошумовые гранаты. По ее мнению, это говорит о неготовности режима "говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей".
Ранее, 25 октября, по всей Белоруссии проходили протесты. По подсчетам Telegram-канала "НЕХТА Live" на улицы столицы вышли более 100 тысяч человек. Силовики использовали для разгона спецсредства и задержали свыше 100 человек.
Напомним, что протестные акции в Белоруссии начались 9 августа. Причиной стали официальные итоги выборов, по которым действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко выиграл со значительным отрывом.
Демонстранты требуют отставки президента, проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.
Комментарии
И к чему приведёт забастовка? Бандиты всегда найдут кого ограбить, а народ может и с голоду помереть.
Одни уже устроили революцию, потеряли из-за нациков полстраны, шесть лет против своего же народа воюют, зато теперь в кружевных трусиках и можно в Польшу ягоду собирать ездить без визы.
Зачем вообще эту чувырлу из страны выпустили?Сидела бы сейчас в каком-нибудь равелине и крыс пугалась.
Как показывает история, узурпаторов власти можно снести только силой.
09:52
Не,ну можно ещё слётать на премьеру венской оперы музычку послушать.
26.10.2020 09:52
Filin
Как же вы унылы со своими проституированными фантазиями. В голове у тебя нацики. Посмотри хоть для начала состав рады за весь период, прежде чем кукарекать разную чушь что тебе телевизор в голову залил.
Жена тихановского-это сила.Она верит в светлое будующее своей страны.Она знает что и как.
Filin, у вас едва ли не в каждом втором сообщении речь о "кружевных трусиках". Очевидно, что для вас это "больная" тема.
Тихановскую кормит Сорос.
А кто будет кормить Белорусию?
С Украины хотят поимет чернозем, а беловежская пуща кому нужна?
26.10.2020 09:59
- гость -
Она двух слов связать не может. Какое будущее, о чем вы....
26.10.2020 09:59
- гость -
Жена тихановского-это сила.
"Сила" даже говорить толком не умеет.
что может объявить эта мартышка?
26.10.2020 09:57
АБОРИГЕН
Европейская солидарность - это не нацики? Они поддерживают факельные шествия Нацкорпуса и Правого сектора. Они их политическая крыша в Раде.
26.10.2020 09:57
АБОРИГЕН
проституированные фантазии - это ваш глиномес Кала с Какием и месной.
26.10.2020 10:06
- гость -
Молодец. И сколько мест у них в парламенте? Неувязка однако.
26.10.2020 10:08
- гость -
Латентные подтянулись, не отвлекайся, меси.
26.10.2020 10:12
АБОРИГЕН
Ты-то не латентный - ты открытый .
Итак, амбасада USA в Белоруссии
напоминает: "На прошлой неделе был объявлен «Народный ультиматум» с призывом к правительству Беларуси выполнить определенные требования к крайнему сроку 25 октября. В рамках ультиматума, в случае невыполнения требований, также были объявлены последствия (протесты, забастовки, блокировка трафика и другие меры), предупреждает граждан США о том, что:
"Учитывая ультиматум, силы безопасности и протестующие могут активизировать применение силы во время протестов, демонстраций, митингов и других массовых собраний", и информирует: "о необходимости проявлять повышенную осведомленность и бдительность в отношении потенциальных митингов, собраний, протестов и демонстраций 25 октября",
далее призывая сограждан: "избегать публичных демонстраций, проверить свое окружение, понимать, что собрания, заявленные, как мирные, могут быстро перерасти в конфронтацию и насилие", а также иметь в виду, что возможны "перебои в работе общественного транспорта, задержки движения, закрытие улиц, а также усиление присутствия полиции".
В связи со всем этим даны рекомендации:
(а) избегать массовых собраний,
(б) следить за новостями в СМИ,
(в) тщательно проверить свое окружение,
(г) запастись едой, водой, деньгами, лекарствами минимум на 3 дня на случай ЧП,
(д) постоянно иметь при себе полный набор безупречных документов.
То есть, минский офис Госдепа США, заботясь о гражданах США, предупреждает их о том, что по истечению "ультиматума" вероятна "активизация применения силы" со стороны "мирных протестующих" и, соответственно, адекватного ответа со стороны властей, и столкновения (погромы)
могут затянуться на длительное время (где-то на три дня), причем, в итоге не исключено введение ЧП. В связи с чем, гражданам США нужно безвылазно сидеть дома, "почистив окружение", то есть, обрубив контакты с минскими "подопечными", которые так или иначе причастны к недопутчу...
Абортик, и сколько у них мест? Вторая по численности фракция. Тем более, что они каннибализировали соровскую ячейку "Голос".
Абраша либероман, а кто? При чем тут вообще состав их говорильни ?Интеренет, как я понял, для вас волшебное зеркало, талоны на него кончились, в гугле вечный бан. Трусики, гостюшка - это один из плакатов майданной соплюшки, которая отчего-то к проклятым оккупантам на заработки рванула, а не осталась в свободной Украине
Кто такая Тихановская? Недокандидатка?
Так она уехала из страны, лукашенковцы ей денег на дорогу дали - она взяла.
Тиановская= Ельцын, только без бутылки...
А если серьезно- Лукаш тот еще тип, но если власть возьмут бульбашские чубайсы - Белоруссию ждет то же самое, что и Россию - полная деградация, разворовывание всего и вся и превращение в конце концов в западную колонию под управлением воров-феодалов...
Нет фашисту Лукашенко, захватившему власть на десятилетия!!!
26.10.2020 09:52
Filin
Одни уже устроили революцию, потеряли из-за нациков полстраны, шесть лет против своего же народа воюют, зато теперь в кружевных трусиках и можно в Польшу ягоду собирать ездить без визы.
Твои бредни из разряда - потерпевший пять раз нанёс себе смертельный удар ножом. Часть территории Украины в открытую отняла наша с тобой страна. Я против, ты за. Но расхлёбывать это международное преступление будем вместе. На другой части Украины наша страна создала и подпитывает бандитский анклав. За что мы тоже ответим.
26.10.2020 10:27
- гость -
В крайний раз напоминаю - отрицание территориальной целостности государства - уголовное преступление. Пасть свою не разевай, либердишка, если присесть не хочешь.
26.10.2020 10:27
- гость -
Власть, пришедшая на Украине на волне вооруженного переворота - нелегитимна.
10:27===Крайне узко мыслите.
Болезные, вы у себя в стране (считай, что в головах) порядок наведите, потом с советами к соседям лезьте.
26.10.2020 10:38
- гость -
Ты кто такая людям советы раздавать, машка?
26.10.2020 10:34
- гость -
А чем тебе так либердишки то давят? Тебе не нравится когда законы для всех одинаковы? Прям вот ссышся какбы не пропали времена когда можно чё угодно порешать?
26.10.2020 10:39
месный
На тебя, глиномес, они тоже распространяются.
Тебе вообще после зашквара с очком товарища не следовало бы здесь появляться.
26.10.2020 09:52
Filin
Согласен, но в том то и дело, что при таких раскладах ни хорошо ни обычному народу, ни правящей верхушке, поэтому в Европе это почему то поняли и делают нормальные выборы
26.10.2020 09:57
АБОРИГЕН
Как же вы унылы со своими проституированными фантазиями. В голове у тебя нацики.
не уважаешь ни людей ни их мнение, ресдкостный козел.
Шалава разжигающая гражданскую войну должна сидеть в тюрьме.
10:39
---Брысь под, лавку щеневмерлик.
26.10.2020 10:27
- гость -
вы можете отвечать за что угодно, а вот Россия не должна позволять так обращаться с собой.
Про "нормальные" выборы в европке.За месяц до последних президентских выборов во Франции вы знали кто такой Макрон?В самой Франции о нём знали меньше, чем мы в России о ксюхе собчак.
26.10.2020 10:42
- гость -
Зашквар это тока у тебя может быть, я такими словами то вообще не пользуюсь.
И с очком товарища замуты - это чисто твоя тема, товарищь то хоть вкурсе или ты пока он спал крепко к нему подкралса?
26.10.2020 10:57
- гость-
Абсолютно верно! Не имею привычки уважать козлов, особенно когда они высказывают свое козлячье мнение.
Если бы не западные кукловоды, то да - Лукошенку надо убирать. Но в настоящих реалиях это все равно, что открыть ворота крепости перед вражескими войсками. И мы это уже проходили - страну просто ПОРВАЛИ .