Алтайский край занял второе место среди регионов России по качеству подготовки к ЕГЭ

Роспотребнадзор оценил организационно-технические условия проведения ЕГЭ в субъектах РФ. Алтайский край занял второе место среди 85 субъектов страны, пишет пресс-служба регионального правительства.
Доля выпускников, получивших на экзамене от 80 до 100 баллов, увеличилась на 4,3%. Средний балл ЕГЭ по учебным предметам в Алтайском крае вырос на 1,76%. Отмечается, что тестирование проходит прозрачно, без серьезных нарушений.
"Наше место в рейтинге ЕГЭ-2020 считаю заслуженным. Благодарю за самоотверженную работу все муниципалитеты и педагогические коллективы каждой школы региона", – прокомментировал результаты глава краевого Минобра Максим Костенко.
Комментарии
71% россиян считают профессию учителя непрестижной.
По исследованиям РОМИР, 95% российских родителей не хотят видеть своего ребёнка в будущем учителем.
Какую зарплату предлагают учителям в российских регионах ‒ рейтинг Город Работ.ру:
Алтайский край ‒ 17 222 рублей
Из статьи"Какие зарплаты предлагают учителям в России на 2020-2021 учебный год"
2 октября Город Работ.ру
А причем здесь заголовочное "качество подготовки к ЕГЭ" если по тексту "Роспотребнадзор оценил организационно-технические условия проведения ЕГЭ "... Да и оценивал не Роспотребнадзор (данные товарищи каким боком к ЕГЭ?), а таки Рособрнадзор...
Образование к этому не имеет отношения,заслуга родителей, репетиторов, детей, а учителя только отчеты во все инстанции шлють, учить не когда!