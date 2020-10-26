Алтайский край занял второе место среди регионов России по качеству подготовки к ЕГЭ

Роспотребнадзор оценил организационно-технические условия проведения ЕГЭ в субъектах РФ. Алтайский край занял второе место среди 85 субъектов страны, пишет пресс-служба регионального правительства.

Доля выпускников, получивших на экзамене от 80 до 100 баллов, увеличилась на 4,3%. Средний балл ЕГЭ по учебным предметам в Алтайском крае вырос на 1,76%. Отмечается, что тестирование проходит прозрачно, без серьезных нарушений.

"Наше место в рейтинге ЕГЭ-2020 считаю заслуженным. Благодарю за самоотверженную работу все муниципалитеты и педагогические коллективы каждой школы региона", – прокомментировал результаты глава краевого Минобра Максим Костенко.