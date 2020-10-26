Уроженец Средней Азии пытался продать жителю Алтайского края килограмм героина

Фото: пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю

Уроженец Средней Азии, длительное время живущий в России, предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Подробности amic.ru сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

Установлено, что 32-летний мужчина, имея связи в криминальных кругах, решил купить героин с целью дальнейшей перепродажи. Злоумышленник приобрел около 1 кг наркотика в Иркутске, после чего нашел покупателя в Алтайском крае. Товар мужчина предлагал по цене 1,4 млн рублей.

Дальнейшая сделка проходила под контролем краевого УФСБ. Пробную партию оперативники изъяли в тайнике, оборудованном на одной из трасс Иркутской области. Основную часть товара дилер привез в Барнаул и спрятал возле здания в одном из районов города. Вскоре мужчину задержали.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело передали в суд.