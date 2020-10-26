Врывались в квартиры и избивали. Как в Белоруссии прошли очередные массовые протесты

В воскресенье, 25 октября, в Белоруссии прошли акции "Народного ультиматума". Марши были организованы по призыву народного президента Белоруссии Светланы Тихановской. Основные требования ультиматума – отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Поскольку требования так и не были выполнены, 26 октября в стране началась национальная забастовка всех предприятий, блокировка дорог, обвал продаж в государственных магазинах, – передает ТАСС.

На маршах против протестующих применяли спецсредства, включая резиновые пули и светошумовые гранаты. В Сети распространилось видео, как ОМОН врывается в одну из квартир и избивает участников марша. Всего 25 октября были задержаны около 300 человек. Пострадавшие в результате столкновений были как среди митингующих, так и среди силовиков. По оценке "Нашей Нивы", против "насилия и кровавого режима" в Минске вышли почти 200 тысяч человек.