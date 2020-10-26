Врывались в квартиры и избивали. Как в Белоруссии прошли очередные массовые протесты

В воскресенье, 25 октября, в Белоруссии прошли акции "Народного ультиматума". Марши были организованы по призыву народного президента Белоруссии Светланы Тихановской. Основные требования ультиматума – отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Поскольку требования так и не были выполнены, 26 октября в стране началась национальная забастовка всех предприятий, блокировка дорог, обвал продаж в государственных магазинах, – передает ТАСС.
На маршах против протестующих применяли спецсредства, включая резиновые пули и светошумовые гранаты. В Сети распространилось видео, как ОМОН врывается в одну из квартир и избивает участников марша. Всего 25 октября были задержаны около 300 человек. Пострадавшие в результате столкновений были как среди митингующих, так и среди силовиков. По оценке "Нашей Нивы", против "насилия и кровавого режима" в Минске вышли почти 200 тысяч человек.
Комментарии
результаты выборов не опровергают все кроме протестующих.
протестующих поддерживают из-за границы.
протестующих много меньше чем тех кого всё устраивает.
протестующих прессуют...
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всё логично!
зачем тогда участвовать в выборах если потом не принять решение большинства?
26.10.2020 17:18
- гость -
Врываются в квартиру в масках и избивают уже не логично.
Уже отвечать надо тем же
а кто эту женщину выбрал"народным президентом"??? и как она может что то обьявить? кто уполномачивал?
Ого, а местные комментаторы всё еще верят в выборы. Не верить запретили?
точный, а кто Фургала выбрал в Хабаровске? те за него и выходят, а в Беларуси выходят те, кто голосовал за эту женщину, т.е 70-80% андэстенд?