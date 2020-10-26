Настя Каменских показала свое фото в мокром бикини

Украинская певица Настя Каменских опубликовала очередное фото в бикини на своей странице в Instagram. Публикация набрала почти 200 тысяч лайков меньше чем за сутки.
"Сохранила эти летние фото с самыми радостными улыбками, чтобы осенью передавать вам такое же солнечное и теплое настроение. Согревайте себя и своих близких – улыбайтесь почаще", – написала Настя под фото.
В комментариях под постом некоторые пользователи отметили, что певица слегка поправилась и предположили, что она может быть беременна. При этом никакие изменения в фигуре не помешали поклонникам Каменских осыпать ее комплиментами: "Настена, вы как всегда прекрасны", "Классная", "Анастасия, я обескуражен".
Комментарии
Толстовата уже с этого ракурса. Но пойдёт.
Сзади лучше!
Хорошая подружайка, мне нравится
Между прочим жёпу ее все новостные агенства прикрыли фиговыми листками. И только Амик выложил всё как есть.
26.10.2020 13:10
- гость -
Толстовата уже с этого ракурса. Но пойдёт.
набор для холодца только собаки любят
26.10.2020 13:39
- гость -
Спи со своими скелетами. Я тебе не мешаю.
может уже что-нибудь споет. тело уже со всех ракурсов рассмотрели. пора послушать.
типа певица вроде.