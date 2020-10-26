Настя Каменских показала свое фото в мокром бикини

Украинская певица Настя Каменских опубликовала очередное фото в бикини на своей странице в Instagram. Публикация набрала почти 200 тысяч лайков меньше чем за сутки.

"Сохранила эти летние фото с самыми радостными улыбками, чтобы осенью передавать вам такое же солнечное и теплое настроение. Согревайте себя и своих близких – улыбайтесь почаще", – написала Настя под фото.

В комментариях под постом некоторые пользователи отметили, что певица слегка поправилась и предположили, что она может быть беременна. При этом никакие изменения в фигуре не помешали поклонникам Каменских осыпать ее комплиментами: "Настена, вы как всегда прекрасны", "Классная", "Анастасия, я обескуражен".