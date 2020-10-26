В Иерусалиме нашли гвозди, которые могли использовать при распятии Иисуса

Иерусалимские исследователи нашли гвозди, которые могли использовать при распятии Христа. Обнаружили их еще в 1990 году в пещере, где похоронен первосвященник Иудеи Каиафа, пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что исследовать предметы удалось только на прошлой неделе. Ученый Арье Шимрон обнаружил на металлических гвоздях микроскопические останки костей. На предметах находилась ржавчина и различные отложения, но это не помешало обнаружить человеческие останки и прийти к выводу, что использовали гвозди именно для распятия.

На данный момент единственным доказательством того, что именно эти гвозди использовали для распятия Иисуса, является место их обнаружения.