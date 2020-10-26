ВИЧ-инфицированные барнаульцы пожаловались на перебои с лекарствами

ВИЧ-инфицированные пациенты из Барнаула и Новокузнецка пожаловались на перебои с лекарствами. Им предложили сироп "Калетра", от которого многим становится плохо, пишет "Тайга. Инфо" со ссылкой на сайт "Перебои.ру".

"В Барнауле, как и в 2019 году, перебои, и их прикрывают детскими препаратами, предлагая взрослым жидкое лекарство "Калетра", которое просто невозможно пить в таком количестве. Давайте объединим наши усилия, напишем жалобы, вместе привлечем к этому максимум внимания и поможем людям, приверженным к лечению", – рассказала активистка Мария Годлевская.

Так, пациент из Барнаула рассказал, что этот сироп вызывает у него рвоту, а в аналогах ему отказали. Пациентка из Новокузнецка отметила, что ралтегравир ей выдали кое-как, но предупредили, что следующая поставка будет не скоро.