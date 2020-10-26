ВИЧ-инфицированные барнаульцы пожаловались на перебои с лекарствами

ВИЧ-инфицированные пациенты из Барнаула и Новокузнецка пожаловались на перебои с лекарствами. Им предложили сироп "Калетра", от которого многим становится плохо, пишет "Тайга. Инфо" со ссылкой на сайт "Перебои.ру".
"В Барнауле, как и в 2019 году, перебои, и их прикрывают детскими препаратами, предлагая взрослым жидкое лекарство "Калетра", которое просто невозможно пить в таком количестве. Давайте объединим наши усилия, напишем жалобы, вместе привлечем к этому максимум внимания и поможем людям, приверженным к лечению", – рассказала активистка Мария Годлевская.
Так, пациент из Барнаула рассказал, что этот сироп вызывает у него рвоту, а в аналогах ему отказали. Пациентка из Новокузнецка отметила, что ралтегравир ей выдали кое-как, но предупредили, что следующая поставка будет не скоро.
Комментарии
Думаю,что сейчас не до тех,кто болен спидом..
Лекарства от вича ковидники разобрали? Очевидно, что проблема с лекарствами следствие закона их маркировки.
Я думал с нашей реформой им давно уже отказали в лекарствах. Сейчас ковид в теме а все остальное до лучших времен. Как сказал министр не перегружайте своими жалобами медицину.
26.10.2020 15:36
Гостья
А что так? Они что, особо ущербные? К тому же речь не о больных СПИДом, а о ВИЧ-инфицированных, это довольно таки разные вещи.
26.10.2020 15:36
Гостья
Весьма вероятно ,что вы дамочка ближе к синдрому иммунодефицита,чем вич + человек.А во вторых"не до больных" с вич так нельзя.Там таблеточку желательно каждый день пить.
А мне вот наоборот выдали крутую терапию наконец то,которую раньше сам покупал.