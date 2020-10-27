Барнаульский водоканал подготовил водопровод и канализацию к зиме

"Росводоканал Барнаул" закончил подготовку водопроводно-канализационных объектов города к зиме. Отремонтированы участки сетей водоснабжения и водоотведения, подготовлены к эксплуатации в зимний период очистные сооружения канализации и речной воды. Также в компании завершают работы на канализационном коллекторе диаметром 900 мм.

"Выполнены проектирование и строительство водовода, а также внеплощадочных коммуникаций водопровода и канализации к кварталу № 2033 в городе Барнауле. Завершаем работы и в квартале № 2038. Это новые территории развития города, где построят дома для барнаульцев. Кроме того, выполнен большой объем работ по модернизации блоков входных устройств водопроводных очистных сооружений № 1 и № 2", – рассказал главный инженер предприятия Евгений Чайкин.

За 2020 год "Росводоканал Барнаул" отремонтировал 9,2 километра сетей водоснабжения и водоотведения. Из них 7,4 км – водопровод и 1,8 км – канализация. Всего на реконструкцию сетей и сооружений до конца 2020 года направят 596,6 млн рублей.

"Весь комплекс выполненных мероприятий позволит обеспечить стабильную работу объектов водопроводно-канализационного хозяйства барнаульского водоканала в зимний период", – добавил Евгений Чайкин.

Кроме того, "Росводоканал" уделяет большое внимание благоустройству после ремонта. Так, восстановлено почти 7,5 тысячи квадратных метров асфальта и более 12,6 тысячи квадратных метров газона. Территорию полностью облагородят на 207 объектах.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 282-200

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

Сайт