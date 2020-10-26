Еще одна акция активистов-антимасочников прошла в Барнауле

В Барнауле из-за очередной выходки антимасочников встало движение трамваев. О случившемся рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
На пересечении улиц Попова и Взлетной остановился вагон, к которому вскоре приехал наряд полиции. Как оказалось, около 10 человек в трамвае отказывались надеть маски, а кондуктор и водитель, согласно правилам, везти таких пассажиров не могли. Предполагается, что это была подготовленная акция протеста.
Стоит отметить, что господа ковид-диссиденты и свободные граждане, которые слишком хороши, чтобы носить "намордники", воюют не в ту сторону. Маска не создана для того, чтобы защитить их. Ее цель — защитить окружающих, которые могут заразиться, серьезно заболеть и даже умереть.
Напомним, что в УК РФ существует 236 статья, которая предусматривает наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее массовое заболевание или смерть. За такое можно и в тюрьму присесть.
Комментарии
Надо этих "активистов" в случае заболевания оставить без надлежащей помощи.
Напомним, что в УК РФ существует 236 статья, которая предусматривает наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее массовое заболевание или смерть. За такое можно и в тюрьму присесть.
Пустые угрозы.
На до пару раз в день такие акции устраивать. Может этот грёбаный трамвайный муп обанкротится.
Ублюдки! Недалекий умишко у недорослей
Тут помимо 236 статьи можно ещё как минимум ФЗ-54 впаять.
А скаких фигов решили что маска вас или от вас защитит? По телевизору показали да? Поди по первому каналу, а?
Маска которая защитит вас от вируса должна иметь соответствующий этому класс защиты и сертификат соответствия - без этого это полное надувалово и пустые надежды! Не сертефицированная маска не имеющая нужного класса защиты - это конкретный забор от комаров!
26.10.2020 18:58
- гость -
Каковы будут жоказательства, в рамках 236 статьи к данным гражданам кроме домыслов?
Ну, а закон о применении контрольно-кассовой техники , да, очень актуален тут ага?
у месного одна пластинка, которую видать заело
26.10.2020 19:04
гость
Это у верящих в маски заело. А почему они решили, что их маска задержит вирус они не колятся или несут какойто бред.
И много их, присевших на нары?
И много их, присевших на нары?
А как вы представляете доказательство того, что именно ваш вирус кого либо заразил? Это же бред!
И до каких пор власть будет с ними миндальничать?
15 суток им исправительных работ в ковидных госпиталях, раз такие бессмертные
Бесплатный цирк устроило государство. За цирк платят граждане. За маски, за лекарства, за приём к врачу... продолжать можно долго. А в это время масочки из непонятной марлёвки приносят существенные барыши тем, кто этому государству приказы отдаёт. Марионеточное гос-во г-на Пу.
Все такие правильные масочники, а как в подъездах или на улице кто-то бушлатит, то вас что-то не видно, как и власть имущие только нормальных людей и можете строить
26.10.2020 19:20
- гость -
И что? Если у вас истерика и вам власть вбила в голову, что ковид это все - смерть, то лично мне наплевать и на власть и на ковид и на ваши намордники! Я неоднократно контактировал с ковидными и много знакомых переболели и все нормально! До конца жизни так и будите в намордниках ходить и трястись от страха.
Вы мне 15 суток хотите за то что слежу за своим здоровьем и иммунитетом? Так бросайте пить, курить и начните спортом заниматься и тогда тоже вирус не страшен будет!
Маска не создана для того, чтобы защитить их. Ее цель — защитить окружающих, которые могут заразиться, серьезно заболеть и даже умереть.
Вон оно как! Вы прям как кремлевские пропагандисты переобуваетесь на лету, придумывая все новые и новые отмазки, чтобы надеть на людей бесполезный намордник.
Вот именно, болеют, переболевают, дальше живут
26.10.2020 19:15
- гость -
И до каких пор власть будет с ними миндальничать?
До тех пор, пока ты не перестанешь просто стоять раком, а начнешь у власти активно отсасывать.
В 70-е была была вспышка холеры, спокойно ходил в школу, никаких масок, а грипп опаснее, тоже маски по желанию. А тут гайки закручивают по всем направлениям. Прозевали болезнь, никто не ответил. Ее по сути привезли в Барнаул. Все помнят первую заболевшую.
Вот вам ещё к размышлению, если у трамвайщиков такие порядки, то какого во всех 100% трамваев водила маска на шее, а кондуктор маска на подбородке??? У меня и фотки есть законнички.
Да правильно сделали, поддерживаю, хоть у кого то смелости и времени хватает
Дуракам закон не писан - известная мудрость . Отправить их ,отбывать 15 суток ,на работу санитарами в ковидный госпиталь , они же не заразятся .
26.10.2020 19:43
- гость -
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Распространили болезнь по всей стране, теперь борятся со следствием.
Не, ну можно конечно постоянно делать вид, что нося самодельную неделю не стиранную тряпочку вы кому то делаете лучше... Эти ребята не хотят. Я тоже не хочу, но ношу, когда в Мария ра иду.
Ну хоть чуму в Горном остановили и то потому, что больной быстро умирает и не едет отдыхать за границу.
Если кто-то боится ковида, то пусть хоть в скафандре ходит, а может и самоизолироваться хоть на всю жизнь, но причём тут нормальные люди?
можно написать - известные блогеры обсуждают проблему здравоохранения.
или права нежелающих надевать маски.
а напишу-ка: стая месных утырков тешит свое самолюбие на просторах интернета, потому что больше они никому не нужны
В автобусах т и трамваях ездить с открытыми дверьми, будем сквозняк и холод и народ не будет заражаться. Комфорта не будет. Бедный кондуктор.
Вобнулис а Мы виноноватст.......................P/s Бань, хк-хк ну не цензор ...
больше они никому не нужны - Хорошо про себя сказал.
ну масколюбы чегож вы никак не обоснуете то нормально с чего вы решили что ваша маска вас защищает от вируса или надетая на ком-то от его вируса? А вот потому что НЕЧЕМ! Если производитель маски не заявляет о защите то вы то откуда это всё берёте то?