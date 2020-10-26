Еще одна акция активистов-антимасочников прошла в Барнауле

В Барнауле из-за очередной выходки антимасочников встало движение трамваев. О случившемся рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

На пересечении улиц Попова и Взлетной остановился вагон, к которому вскоре приехал наряд полиции. Как оказалось, около 10 человек в трамвае отказывались надеть маски, а кондуктор и водитель, согласно правилам, везти таких пассажиров не могли. Предполагается, что это была подготовленная акция протеста.

Стоит отметить, что господа ковид-диссиденты и свободные граждане, которые слишком хороши, чтобы носить "намордники", воюют не в ту сторону. Маска не создана для того, чтобы защитить их. Ее цель — защитить окружающих, которые могут заразиться, серьезно заболеть и даже умереть.

Напомним, что в УК РФ существует 236 статья, которая предусматривает наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее массовое заболевание или смерть. За такое можно и в тюрьму присесть.