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Еще одна акция активистов-антимасочников прошла в Барнауле

, ИА "Амител"
Из-за бесплатного цирка вновь остановились трамваи
Кадр из видео

Кадр из видео

В Барнауле из-за очередной выходки антимасочников встало движение трамваев. О случившемся рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

На пересечении улиц Попова и Взлетной остановился вагон, к которому вскоре приехал наряд полиции. Как оказалось, около 10 человек в трамвае отказывались надеть маски, а кондуктор и водитель, согласно правилам, везти таких пассажиров не могли. Предполагается, что это была подготовленная акция протеста. 

Стоит отметить, что господа ковид-диссиденты и свободные граждане, которые слишком хороши, чтобы носить "намордники", воюют не в ту сторону. Маска не создана для того, чтобы защитить их. Ее цель — защитить окружающих, которые могут заразиться, серьезно заболеть и даже умереть. 

Напомним, что в УК РФ существует 236 статья, которая предусматривает наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее массовое заболевание или смерть. За такое можно и в тюрьму присесть. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.10.2020 18:46
надежда

Надо этих "активистов" в случае заболевания оставить без надлежащей помощи.

26.10.2020 18:49
- гость -

Напомним, что в УК РФ существует 236 статья, которая предусматривает наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее массовое заболевание или смерть. За такое можно и в тюрьму присесть.

Пустые угрозы.

26.10.2020 18:50
- гость -

На до пару раз в день такие акции устраивать. Может этот грёбаный трамвайный муп обанкротится.

26.10.2020 18:56
гость

Ублюдки! Недалекий умишко у недорослей

26.10.2020 18:58
- гость -

Тут помимо 236 статьи можно ещё как минимум ФЗ-54 впаять.

26.10.2020 19:00
месный

А скаких фигов решили что маска вас или от вас защитит? По телевизору показали да? Поди по первому каналу, а?
Маска которая защитит вас от вируса должна иметь соответствующий этому класс защиты и сертификат соответствия - без этого это полное надувалово и пустые надежды! Не сертефицированная маска не имеющая нужного класса защиты - это конкретный забор от комаров!

26.10.2020 19:02
месный

26.10.2020 18:58
- гость -

Каковы будут жоказательства, в рамках 236 статьи к данным гражданам кроме домыслов?

Ну, а закон о применении контрольно-кассовой техники , да, очень актуален тут ага?

26.10.2020 19:04
гость

у месного одна пластинка, которую видать заело

26.10.2020 19:10
месный

26.10.2020 19:04
гость

Это у верящих в маски заело. А почему они решили, что их маска задержит вирус они не колятся или несут какойто бред.

26.10.2020 19:12
- гость -

И много их, присевших на нары?

26.10.2020 19:15
- гость -

И много их, присевших на нары?

А как вы представляете доказательство того, что именно ваш вирус кого либо заразил? Это же бред!

26.10.2020 19:15
- гость -

И до каких пор власть будет с ними миндальничать?

26.10.2020 19:20
- гость -

15 суток им исправительных работ в ковидных госпиталях, раз такие бессмертные

26.10.2020 19:26
- гость -

Бесплатный цирк устроило государство. За цирк платят граждане. За маски, за лекарства, за приём к врачу... продолжать можно долго. А в это время масочки из непонятной марлёвки приносят существенные барыши тем, кто этому государству приказы отдаёт. Марионеточное гос-во г-на Пу.

26.10.2020 19:28
Rezident

Все такие правильные масочники, а как в подъездах или на улице кто-то бушлатит, то вас что-то не видно, как и власть имущие только нормальных людей и можете строить

26.10.2020 19:30
- гость -


26.10.2020 19:20
- гость -
И что? Если у вас истерика и вам власть вбила в голову, что ковид это все - смерть, то лично мне наплевать и на власть и на ковид и на ваши намордники! Я неоднократно контактировал с ковидными и много знакомых переболели и все нормально! До конца жизни так и будите в намордниках ходить и трястись от страха.
Вы мне 15 суток хотите за то что слежу за своим здоровьем и иммунитетом? Так бросайте пить, курить и начните спортом заниматься и тогда тоже вирус не страшен будет!

26.10.2020 19:32
- гость -

Маска не создана для того, чтобы защитить их. Ее цель — защитить окружающих, которые могут заразиться, серьезно заболеть и даже умереть.

Вон оно как! Вы прям как кремлевские пропагандисты переобуваетесь на лету, придумывая все новые и новые отмазки, чтобы надеть на людей бесполезный намордник.

26.10.2020 19:34
Rezident

Вот именно, болеют, переболевают, дальше живут

26.10.2020 19:34
- гость -

26.10.2020 19:15
- гость -
И до каких пор власть будет с ними миндальничать?

До тех пор, пока ты не перестанешь просто стоять раком, а начнешь у власти активно отсасывать.

26.10.2020 19:35
- гость -

В 70-е была была вспышка холеры, спокойно ходил в школу, никаких масок, а грипп опаснее, тоже маски по желанию. А тут гайки закручивают по всем направлениям. Прозевали болезнь, никто не ответил. Ее по сути привезли в Барнаул. Все помнят первую заболевшую.

26.10.2020 19:40
Rezident

Вот вам ещё к размышлению, если у трамвайщиков такие порядки, то какого во всех 100% трамваев водила маска на шее, а кондуктор маска на подбородке??? У меня и фотки есть законнички.

26.10.2020 19:41
Электорат

Да правильно сделали, поддерживаю, хоть у кого то смелости и времени хватает

26.10.2020 19:43
- гость -

Дуракам закон не писан - известная мудрость . Отправить их ,отбывать 15 суток ,на работу санитарами в ковидный госпиталь , они же не заразятся .

26.10.2020 19:48
- гость -

26.10.2020 19:43
- гость -
-------
Распространили болезнь по всей стране, теперь борятся со следствием.

26.10.2020 19:50
Электорат

Не, ну можно конечно постоянно делать вид, что нося самодельную неделю не стиранную тряпочку вы кому то делаете лучше... Эти ребята не хотят. Я тоже не хочу, но ношу, когда в Мария ра иду.

26.10.2020 19:50
- гость -

Ну хоть чуму в Горном остановили и то потому, что больной быстро умирает и не едет отдыхать за границу.

26.10.2020 19:51
- гость -

Если кто-то боится ковида, то пусть хоть в скафандре ходит, а может и самоизолироваться хоть на всю жизнь, но причём тут нормальные люди?

26.10.2020 19:53
- гость -

можно написать - известные блогеры обсуждают проблему здравоохранения.
или права нежелающих надевать маски.
а напишу-ка: стая месных утырков тешит свое самолюбие на просторах интернета, потому что больше они никому не нужны

26.10.2020 19:56
- гость -

В автобусах т и трамваях ездить с открытыми дверьми, будем сквозняк и холод и народ не будет заражаться. Комфорта не будет. Бедный кондуктор.

26.10.2020 19:56
- гость -

Вобнулис а Мы виноноватст.......................P/s Бань, хк-хк ну не цензор ...

26.10.2020 19:58
- гость -

больше они никому не нужны - Хорошо про себя сказал.

26.10.2020 20:12
месный

ну масколюбы чегож вы никак не обоснуете то нормально с чего вы решили что ваша маска вас защищает от вируса или надетая на ком-то от его вируса? А вот потому что НЕЧЕМ! Если производитель маски не заявляет о защите то вы то откуда это всё берёте то?

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