Рубцовчанин убил сожительницу из-за отказа идти за спиртным

Жителя Рубцовска осудили за убийство сожительницы, которая отказалась идти в магазин за спиртным.

Как установили следователи, ночью в марте 2020 года в одном из общежитий города 51-летний мужчина распивал алкоголь с 38-летней женщиной. В ходе застолья между ними возник конфликт из-за того, что женщина отказалась идти в магазин за добавкой. Во время ссоры рубцовчанин нанес сожительнице около семи ударов руками и ногами, после чего несколько раз ударил головой о дверной косяк. Пострадавшая скончалась на месте.

В ходе следствия горожанин своей вины не признал. Тем не менее суд приговорил мужчину к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.