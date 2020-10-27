Пенсионерка из Барнаула лишилась 600 тыс. рублей, желая получить компенсацию

65-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Неизвестный похитил у горожанки крупную сумму денег.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, пенсионерке позвонил мужчина и представился сотрудником госорганизации. Он рассказал, что женщине положена компенсация – миллион рублей – за совершенные ранее против нее мошеннические действия.
"Однако чтобы ее получить, нужно оплатить ряд услуг: страховку, оформление документов и другие моменты. В итоге пенсионерка перевела мошенникам порядка 600 000 рублей, но обещанная сумма на ее счет так и не поступила, – рассказали в полиции. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Злоумышленника ищут.
Комментарии
Ну вот... исходя из ряда подобных новостей за последнюю неделю можно и статистику вывести: в Барнауле живут самые богатые, но в то же время самые жадные и неумные пенсионерки...
Он рассказал, что женщине положена компенсация – миллион рублей – за совершенные ранее против нее мошеннические действия.
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Поделом.
Ж - Жадность!
Что за народ - осуждают бабку и не мошенников...
Сейчас еще звонят пенсионерам, говорят, что им по закону положен санаторный отдых. Но поскольку ковид, то можно заменить компенсацией 60.000 руб.
Далее идет процесс вытягивания банковских реквизитов карты и получение кодов из смс. Обзвон массовый
Если есть такие деньги,то зачем какие то компенсации??? Живешь от пенсии до пенсии и обещаниям уже веры нет,а тут элементарная жадность и глупость!Чем больше есть ,тем больше хочется?
Мне тоже звонили и неоднократно, якобы со сбера, якобы для компенсаций.
Люди , вы с ума сошли, стариков наивных осуждаете, они же как дети.
На машенников направьте гнев. Этот мир сошел с ума.
27.10.2020 11:11
11.23
11.39
серьезно? ну вы ничем не лучше машенников
НИКОГДА НЕ БЕРИТЕ ЗВОНКИ С НЕЗНАКОМЫХ НОМЕРОВ
вот и весь секрет
кому нужно тот смс напишет а родные и так известны
Заберите у стариков телефоны, оставьте стационарные, и реально не нужно говорить что они как дети, просто глупость старческая.
27.10.2020 14:02
- гость -
Заберите у стариков телефоны, оставьте стационарные.
Ага. Моей маме на стационарный позвонили: "это из поликлиники, мы пересмотрели ваши анализы, обнаружили опасную заразную смертельную болезнь. Никуда из дома не выходите, сейчас за вами приедем и увезем в больницу".
Хз кто это был, но старушку чуть до инфаркта не довели, пришлось несколько дней с ней ночевать, сбили сон, полгода с бессонницей боролись, так и не побороли, таблетки не помогают.
Моральных уродов хватает.