Пенсионерка из Барнаула лишилась 600 тыс. рублей, желая получить компенсацию

65-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Неизвестный похитил у горожанки крупную сумму денег.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, пенсионерке позвонил мужчина и представился сотрудником госорганизации. Он рассказал, что женщине положена компенсация – миллион рублей – за совершенные ранее против нее мошеннические действия.

"Однако чтобы ее получить, нужно оплатить ряд услуг: страховку, оформление документов и другие моменты. В итоге пенсионерка перевела мошенникам порядка 600 000 рублей, но обещанная сумма на ее счет так и не поступила, – рассказали в полиции. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Злоумышленника ищут.