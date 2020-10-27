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Новости

Пенсионерка из Барнаула лишилась 600 тыс. рублей, желая получить компенсацию

, ИА "Амител"
Аферисты пообещали горожанке деньги за мошенничество
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

65-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Неизвестный похитил у горожанки крупную сумму денег.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, пенсионерке позвонил мужчина и представился сотрудником госорганизации. Он рассказал, что женщине положена компенсация – миллион рублей – за совершенные ранее против нее мошеннические действия.

"Однако чтобы ее получить, нужно оплатить ряд услуг: страховку, оформление документов и другие моменты. В итоге пенсионерка перевела мошенникам порядка 600 000 рублей, но обещанная сумма на ее счет так и не поступила, – рассказали в полиции. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Злоумышленника ищут.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

27.10.2020 11:11
тю!

Ну вот... исходя из ряда подобных новостей за последнюю неделю можно и статистику вывести: в Барнауле живут самые богатые, но в то же время самые жадные и неумные пенсионерки...

27.10.2020 11:23
- гость -

Он рассказал, что женщине положена компенсация – миллион рублей – за совершенные ранее против нее мошеннические действия.
--------------
Поделом.

27.10.2020 11:39
- гость -

Ж - Жадность!

27.10.2020 11:56
- гость -

Что за народ - осуждают бабку и не мошенников...
Сейчас еще звонят пенсионерам, говорят, что им по закону положен санаторный отдых. Но поскольку ковид, то можно заменить компенсацией 60.000 руб.
Далее идет процесс вытягивания банковских реквизитов карты и получение кодов из смс. Обзвон массовый

27.10.2020 11:56
- гость -

Если есть такие деньги,то зачем какие то компенсации??? Живешь от пенсии до пенсии и обещаниям уже веры нет,а тут элементарная жадность и глупость!Чем больше есть ,тем больше хочется?

27.10.2020 13:10
- гость -

Мне тоже звонили и неоднократно, якобы со сбера, якобы для компенсаций.
Люди , вы с ума сошли, стариков наивных осуждаете, они же как дети.
На машенников направьте гнев. Этот мир сошел с ума.

27.10.2020 13:26
- гость -

27.10.2020 11:11
11.23
11.39


серьезно? ну вы ничем не лучше машенников

27.10.2020 13:47
- гость -

НИКОГДА НЕ БЕРИТЕ ЗВОНКИ С НЕЗНАКОМЫХ НОМЕРОВ
вот и весь секрет
кому нужно тот смс напишет а родные и так известны

27.10.2020 14:02
- гость -

Заберите у стариков телефоны, оставьте стационарные, и реально не нужно говорить что они как дети, просто глупость старческая.

27.10.2020 14:15
- гость -


27.10.2020 14:02
- гость -
Заберите у стариков телефоны, оставьте стационарные.

Ага. Моей маме на стационарный позвонили: "это из поликлиники, мы пересмотрели ваши анализы, обнаружили опасную заразную смертельную болезнь. Никуда из дома не выходите, сейчас за вами приедем и увезем в больницу".
Хз кто это был, но старушку чуть до инфаркта не довели, пришлось несколько дней с ней ночевать, сбили сон, полгода с бессонницей боролись, так и не побороли, таблетки не помогают.

Моральных уродов хватает.

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