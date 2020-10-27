Алтайским тренерам могут оплачивать ЖКХ, квартплату и разрешить длинный отпуск

Министерство спорта Алтайского края предлагает закрепить на федеральном уровне меры соцподдержки для работников физической культуры и спорта. Речь идет о праве на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, выдаче специалистам жилья по договорам социального найма. Также тренеры, работающие в сельских населенных пунктах и рабочих поселках, в будущем могли бы рассчитывать на компенсацию расходов на оплату ЖКХ.

Как сообщает ведомство, после рассмотрения указанных предложений депутатами АКЗС, проект федерального закона будет направлен на рассмотрение Совета Государственной думы в установленном порядке. В министерстве сослались на слова Владимира Путина о том, что равные возможности и обязанности должны быть и у наставников молодежи. Что учителя и тренеры спортивных школ должны быть обеспечены такими же льготами.

"Наша задача мотивировать, помогать тренерам и вообще специалистам физической культуры и спорта. От того, в каких условиях они не только работают, но и живут, зависит конечный результат – воспитание и обучение подрастающего поколения", – рассказал министр спорта региона Алексей Перфильев.

Отметим, действующая редакция Федерального закона № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" не содержит каких-либо мер социальной поддержки тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта. Вместе с тем подобные меры поддержки закреплены, к примеру, для педагогических работников образовательной сферы.