Врач-терапевт клинической больницы при Сеченовском университете Владимир Бекетов развеял один из самых популярных мифов о целебных свойствах витамина С при профилактике вирусных заболеваний.

"Достоверных научных данных об эффективности витаминов, особенно витамина С, в профилактике и лечении ОРВИ, гриппа и тем более COVID-19 нет. Проведенные исследования не показывают потенциальной пользы от применения витаминов в этих случаях. Также применение витаминных препаратов и БАДов не входит ни в одни клинические рекомендации и протоколы лечения", – цитирует врача агентство городских новостей "Москва".

Медик также предупредил, что при употреблении более 1 грамма витамина С в сутки могут возникнуть проблемы со здоровьем. В частности, это может стать причиной нарушения менструального цикла и отложения солей в почках.

В целом прием витаминов не нужен, если человек съедает в день не менее 250 граммов овощей и фруктов и порядка 10-50 граммов отрубей, констатировал специалист.