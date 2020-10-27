В России за прошедшие сутки зафиксировали 16 550 новых случаев COVID-19, информирует федеральный оперштаб. Общее число больных в стране выросло до 1 547 774.

Наибольший прирост зафиксировали в Москве (+4312 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+721) и Московской области (+496). Алтайский край (+214) расположился на 13-м месте.

С начала эпидемии в стране из больниц выписали 1 158 940 пациентов, переболевших коронавирусом. 12 884 человека выздоровели за минувшие сутки.

Также в России зафиксировали еще 320 летальных случаев. Всего умерли 26 589 человек с COVID-19.

За весь период в стране сделали свыше 58,2 млн тестов на коронавирус (+402 тысячи за сутки).