Студенты АлтГТУ будут учить программированию сельских школьников 

В АлтГТУ 29 октября 2020 года выберут студентов, которые станут наставниками для учеников сельских школ. На протяжении двух месяцев студенты будут проводить мастер-классы по программированию в районах Алтайского края. Обучение пройдет в рамках программы профессионального наставничества АлтГТУ "Цифровой зачет".

"Предполагается, что студенты-наставники помогут "подтянуть" знания по информатике и ИКТ у школьников, подготовят ребят к ЕГЭ по предмету", – комментирует руководитель проекта "Цифровой зачет" Татьяна Зверева.

Чтобы подготовиться к мастер-классам, студенты факультета информационных технологий АлтГТУ освоили веб-программирование, машинное обучение и разработку на платформе 1С:Предприятие. В обучении им помогали специалисты сферы IT и эксперты по развитию soft-компетенций.

Студенты поедут в школы Тюменцевского, Ребрихинсого, Тальменского Калманского, Первомайского, Кытмановского Шелаболихинского, Павловского, Топчихинского, Троицкого районов, Новоалтайска, в школы пригородных территорий Барнаула.

Проект "Цифровой зачет" реализует АлтГТУ при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).