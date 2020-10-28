Пусто, хоть шаром покати. Как выглядит сейчас будущий госпиталь в ТЦ "Геомаркет"

Фото: amic.ru
Тишина и пустые помещения – таким сейчас выглядит "Геомаркет". В конце прошлой недели Минздрав Алтайского края анонсировал открытие ковидного госпиталя на базе ТЦ из-за сложной эпидобстановки. Губернатор Виктор Томенко поручил создать рабочую группу, которая в короткие сроки подготовит новый госпиталь к запуску. Разместить в нем планируют около 600 коек, а переоборудование торгового центра обойдется в 100 млн рублей.
27 октября представители проектного института "Алтайгражданпроект" уже показали предварительную планировку госпиталя членам рабочей группы во главе с градоначальником Вячеславом Франком. А сегодня члены группы посетят торговый центр и на деле оценят объемы работ.
Корреспондент amic.ru прошлась 27 октября по трем этажам здания ТЦ "Геомаркета" и увидела пустые огромные помещения и пару арендаторов. На вопрос, знают ли они о предстоящих изменениях, продавцы ответили, что официально им ничего еще не сообщали. По данным 2GIS, в здании находится как минимум десять арендаторов, но на сегодняшний день их гораздо меньше, два съезжали при корреспонденте. Видимо, полностью освобожденное помещение – пока вопрос времени.
Комментарии
госпиталь конечно нужен. но не совсем понятно - его администрация в аренду возьмет ? или купит у собсвенника ? вложит 100 млн. а потом что - через год... два там будет ?
или госпиталь там навечно ?
Сегодня вложат 100 миллионов в оборудование, эпидемия закончилась, миллионов 200 в приведения опять в ТЦ
ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?
Ещё 9 сентября писали,что Алтайскому краю выделили еще 17 млрд рублей в связи с пандемией и что средства направят на борьбу с коронавирусом.
Со дня публикации прошло почти 2 месяца!!!!!! Почему не сделали это раньше?
Интересно, кому принадлежит Геомаркет?
28.10.2020 12:09
- гость -
Интересно, кому принадлежит Геомаркет?
В СМИ проскакивало, одному из депутатов Зак собрания края
Почему не сделали это раньше?
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Почему? Да потому, что чиновники работают не конвейере, где спина в мыле , а работают они, не шатко, не валко, главное испитые чашки кофе и чаев и толстые страницы инструкций. Ничего не меняется в Вертикали власти.
Сегодня рабочая группа там походит, завтра проектировщики... И будут так ходить смотреть. На походе к городу уже должны быть колонны с оборудованием, и стройматериалы должны уже выгружаться около здания. Проектно-строительная отрасль края очень инертна...
Может это просто совпадение:
Министр здравоохранения: Попов Дмитрий Владимирович
----При цитировании ссылка на Официальный сайт Алтайского края обязательна
Источник: https://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/health/
Один из бывших владельцев Геомаркета: Попов Андрей Дмитриевич
https://www.rusprofile.ru/person/popov-ad-222500703500
Обычный торговый центр выглядит лучше любой больницы в Алтайской крае. А еще там, наверное, шикарные туалеты.
А может быть, еще устроить ковидный госпиталь в администрации? Раз уж они с весны ничего не делали для предотвращения такой ситуации.
28.10.2020 12:27
- гость -
Может это просто совпадение:
Министр здравоохранения: Попов Дмитрий Владимирович
----При цитировании ссылка на Официальный сайт Алтайского края обязательна
Источник: https://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/health/
Один из бывших владельцев Геомаркета: Попов Андрей Дмитриевич
https://www.rusprofile.ru/person/popov-ad-222500703500
Благороднейший человек - его сын, свой торговый центр под ковидный госпиталь подарил! Или не подарил? а может продал втридорога?
сначала указывали цифру - 1000 коек. теперь 600. откроют наверное на 300. а цена - как за 1000
Депутаты самые состоятельные.
а вы говорите что они о народе не заботятся. Заботятся. Ну просто так совпало что с центра все арендаторы съехали и видимо команалку собственнику платить уже нечем. а тут помещение нужно администрации.
чистое совпадение. на 100 млн.
Там такая игровая комната была, дети просто счастливы были, когда водили их туда. Все по)(ерели
28.10.2020 12:37
Дюша Метёлкин
сначала указывали цифру - 1000 коек. теперь 600. откроют наверное на 300. а цена - как за 1000
А организуйте там потом противотуберкулезный диспансер вместо Белоярска!
8.10.2020 12:27
- гость -
28.10.2020 12:34
- гость -
конспиролухи, откуда к нам министра притащили? владелец ТЦ тоже оттуда же к нам приехал несколькими годами ранее?
к весне то хоть запустят?
Разговаривать начали ещё на прошлой недели, сегодня среда, а там ещё и конь не валялся.
28.10.2020 13:17
- гость -
к весне то хоть запустят?
нет
А в Новоалтайске стоит почти готовая построенная туб. больница. вот тебе и готовый госпиталь потом и переоборудовать даже и не надо будет. Да вот только это не интересно чинушам деньги в дело пускать.
за 100 лямов можно 6-этажку кхв на потоке капитально отремонтировать она хоть пригодна под госпиталь и канализация с водопроводом есть и в собственности края выкупать не надо здание строилось по советским технологиям на 200 лет
28.10.2020 13:08
- гость -
А при чем тут откуда? Собственность и бизнес только по месту проживания разрешен?