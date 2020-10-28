Пусто, хоть шаром покати. Как выглядит сейчас будущий госпиталь в ТЦ "Геомаркет"

Фото: amic.ru

Тишина и пустые помещения – таким сейчас выглядит "Геомаркет". В конце прошлой недели Минздрав Алтайского края анонсировал открытие ковидного госпиталя на базе ТЦ из-за сложной эпидобстановки. Губернатор Виктор Томенко поручил создать рабочую группу, которая в короткие сроки подготовит новый госпиталь к запуску. Разместить в нем планируют около 600 коек, а переоборудование торгового центра обойдется в 100 млн рублей.

27 октября представители проектного института "Алтайгражданпроект" уже показали предварительную планировку госпиталя членам рабочей группы во главе с градоначальником Вячеславом Франком. А сегодня члены группы посетят торговый центр и на деле оценят объемы работ.

Корреспондент amic.ru прошлась 27 октября по трем этажам здания ТЦ "Геомаркета" и увидела пустые огромные помещения и пару арендаторов. На вопрос, знают ли они о предстоящих изменениях, продавцы ответили, что официально им ничего еще не сообщали. По данным 2GIS, в здании находится как минимум десять арендаторов, но на сегодняшний день их гораздо меньше, два съезжали при корреспонденте. Видимо, полностью освобожденное помещение – пока вопрос времени.