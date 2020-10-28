Полиция освободила из рабства двух жительниц Красноярска, которые работали в Барнауле

Полиция Красноярска освободила двух местных жительниц, которые работали продавцами за кров и еду. Трудоустройство на три месяца растянулось на несколько лет рабства. За это время пожилые женщины успели сменить несколько городов. В том числе трудились и в торговых точках Барнаула.
Женщины 50 и 54 лет торговали на улицах городов постельным бельем. По их словам, они работали на частников практически даром: мужчины отобрали у них паспорта и предоставляли только кров и еду. За малейшую провинность их избивали железной трубой или битой, утверждают красноярки. Работодатели запугали их настолько, что женщины боялись сказать слово против.
В итоге одна из них не выдержала и рассказала все случайной покупательнице. Женщина обратилась к журналистам "7 канала Красноярск", а те приехали на точку вместе с полицией. Продавщиц освободили, работодателей сейчас проверяют: материалы уже передали в Следственный комитет. Кроме того, историей женщин занялась и федеральная организация, которая борется с торговлей людьми.
Комментарии
В России 90% населения работают практически даром только за кров и еду.
не сеть Мария Ра?
Цыганва?
28.10.2020 07:28
- гость -
Трубой не бьют но вот резиновыми палками
Пожилая женщина 50 лет. Автор статьи, вы не очень-то корректны
теперь не будет и них ни крова ни еды.
А сколько по всему городу объявлений - помощь в трудной ситуации, помощь зависимым, предоставляем жилье и работу. Это разве не рабство?