Полиция освободила из рабства двух жительниц Красноярска, которые работали в Барнауле

Полиция Красноярска освободила двух местных жительниц, которые работали продавцами за кров и еду. Трудоустройство на три месяца растянулось на несколько лет рабства. За это время пожилые женщины успели сменить несколько городов. В том числе трудились и в торговых точках Барнаула.

Женщины 50 и 54 лет торговали на улицах городов постельным бельем. По их словам, они работали на частников практически даром: мужчины отобрали у них паспорта и предоставляли только кров и еду. За малейшую провинность их избивали железной трубой или битой, утверждают красноярки. Работодатели запугали их настолько, что женщины боялись сказать слово против.

В итоге одна из них не выдержала и рассказала все случайной покупательнице. Женщина обратилась к журналистам "7 канала Красноярск", а те приехали на точку вместе с полицией. Продавщиц освободили, работодателей сейчас проверяют: материалы уже передали в Следственный комитет. Кроме того, историей женщин занялась и федеральная организация, которая борется с торговлей людьми.